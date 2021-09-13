專挑老客戶下手！女保險業務主任偽造印章憑證　狠詐2千萬

▲王姓女子利用其職務身分，像客戶前後詐取至少2000萬元。（圖／示意圖，與本案無關／pixabay）



記者林冠吟／高雄報導

高雄一名王姓女子，利用其先前曾擔任保險業務主任身分，向不知情的老顧客佯稱可以繼續代繳保費，或向顧客兜售金融債券，指出只要投資多少錢，就可以獲得高額利益，偽造原公司的收款收據和印章，對至少3名老顧客下手，得逞2000萬餘元。橋頭地院審理後，依偽造文書、詐欺取財等罪，判其應執行有期徒刑4年6月。

判決書指出，王姓女子在2008年9月到2015年間，擔任某保險公司的業務主任，主責為辦理各種業務拓展與收費服務、保險金申請、款項轉交等，王女利用其職務之便，在職期間和老客戶建立信任關係後，向客戶詐取2000萬餘元，事後被公司發現革職處理後，明知自己已經離職無法再幫客戶代繳保費，卻仍持私自偽造的繳費收據和印章，從客戶身上詐得保費。

王女先是對楊姓客戶推薦金融債券，偽造保費收益憑證，騙得349萬元，直到1年投資到期後，王女唯恐東窗事發，偽造保單向楊女聲稱可換得高利率的保線契約，再度從王女身上騙得750萬元。之後王女再以相似的手法，向另一名林姓客戶指出，已為她爭取到相當優惠的方案，可以將現金存在保險公司，不僅安全還可以每3個月就獲得一次高額紅利，讓林女信以為真，交付560萬元現金給王女。

不料王女東窗事發，被公司革職後，卻仍持偽造的收據和印鑑，繼續向凌姓客戶收取保費，還對她指出未到期的保費可比照投資型保單一次繳交，即可提高保障，對凌女詐取459萬元，直到凌姓女子因遲遲沒有收到王女給的收據，而感到有異，向凌女前公司查證後，才驚覺受騙，時間更長達2年之久。

檢調獲報將王女逮捕到案後，更在王女的身上查獲大量公司內部幹部的偽刻印章及相關單據。橋頭地院審理後，認為王女事後僅返還部分款項，認為王女為牟取私利，侵占客戶款項，更以公司的名義偽造相關文件與印鑑等，犯後又僅承認部分犯行，難認其犯後態度良好，依侵占、偽造文書、詐欺取財等8罪，判其有期徒刑4年6月。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

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