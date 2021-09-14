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猜拳3戰2勝「最輸的要殺人」　少年15萬元買兇執行荒唐謀殺計畫

猜拳。（圖／達志／示意圖）

▲少年跟同夥不敢下手，只好用猜拳決定誰持刀殺人。（示意圖／達志影像）

記者陳豐德／新北報導

新北市一名葉姓少年被詐騙集團同事范姓男子懷疑侵吞款項，竟然決議買凶殺人，找來莊姓男子跟林姓少年趁范男在車上熟睡時殺害，但3人誰都不敢動手，最後透過猜拳3戰2勝，決定誰拿刀、誰持磚頭、誰壓制，但仍被范男逃脫後至超商求救，新北地檢署調查後依照殺人未遂將主謀葉男起訴。

起訴書指出，葉姓少年在詐欺集團中有帶領幾個車手，屬於小頭目，某天范男懷疑她僱用的手下侵吞詐欺款項，還跑到葉少家中逼問阿嬤是不是可以賣屋還錢，此舉惹火葉少，他借用朋友身分並買了行兇用的水果刀，佯稱要還款將范男騙出載到樹林山上，遲遲不敢下手又將范男載下山。

葉少決定假他人之手，於是隔天凌晨找來林姓少年準備下手行兇，還是下不了手，只好稱「會包紅包」為誘因，找來成年的莊姓男子，葉少說拿刀的可獲得10萬元、協助可分得5萬元獎金，並以猜拳3戰2勝方式，由最輸的莊男拿刀、葉少拿磚頭，林少協助壓制。

當日又依還款為藉口約出范男，趁他在副駕駛座熟睡時停靠在路邊下手，林少按計畫從後方控制范男，莊男則從駕駛座拿出刀子刺殺，葉少則掏出磚塊猛擊范男頭部，他們沒亮到范男驚醒後逃出車外，跑到超商內求救，因為失血過多昏倒在店內，葉少進超商內佯裝要就范男，其餘人則趁隙逃逸。

范男從鬼門關前走一遭，送醫後救回一命，並咬定葉姓少年等人犯案，新北地檢署調查偵辦後，依照殺人未遂罪嫌將主嫌葉少起訴。

連我阿嬤用了都會發光

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