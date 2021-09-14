上半年投資詐騙案較去年增加87%　民進黨立委臉書也遭入侵

▲莊瑞雄、王美惠召開「層出不窮的詐騙術，你我都可能是受害者」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

疫情期間影響許多民眾生計，政府努力防疫與振興之際，詐騙集團卻越發猖狂活躍，民進黨立委王美惠14日指出，今年上半年的投資詐騙案件，較去年同期增加87%，新興的投資詐騙手法狡猾，除試圖直接聯繫民眾外，更會利用公共人物社群平台宣傳，連她自己的臉書也遭到入侵。

民進黨立委莊瑞雄、王美惠14日上午召開「層出不窮的詐騙術，你我都可能是受害者！」記者會，指出詐騙手法推陳出新、詐騙金額與件數創新高，且詐騙集團無孔不入，連立委臉書都被入侵，要求政府部門積極研擬更新防堵措施，才能守護民眾荷包。

莊瑞雄表示，今年的投資市場因為零股買賣等政策，吸引了更多的新投資戶，在熱絡的交易市場裡伴隨著是更趨猖狂的投資詐騙，光上半年的投資詐騙案件就較去年同期增加了87％，實在是不能再高了。

莊瑞雄指出，常見詐騙手法諸如發送簡訊邀請加line、在匿名股票社群app張貼宣傳廣告等，詐騙手法可說是層出不窮、不斷進化，對作為權責主管機關的警政署、金管會等部會，需要更加積極的去執法以及防範。

▲民進黨立委莊瑞雄（左）、王美惠（右）。（圖／記者屠惠剛攝）



王美惠說明，民眾在努力防疫顧生計，詐騙集團卻業績破錶發大財，根據統計資料，今年台灣民眾已遭詐騙超過27億元，逼近去年一整年總額的20億其中尤其以投資詐騙最為猖獗，截至今年8月為止，已通報將近3000件，比去年同期整整高出87%，民眾財損已經超過9億元。

王美惠認為，詐騙手法的不斷更新，和民眾受騙損失一再創高，是政府相關單位應該正視的問題，新興的投資詐騙手法狡猾，除試圖直接聯繫民眾外，更會利用公共人物社群平台宣傳，連自己的臉書也遭到入侵，如果支持者看到這些留言而落入圈套，後果實在不堪設想。

王美惠強調，現在的詐騙案件和金額不斷上升，現行做法已經跟不上詐騙集團，面對詐騙集團不斷進化，政府部門也要積極防堵，怎麼從上流來封鎖詐騙集團作為、如何有效阻斷犯罪金流、和銀行端如何有足夠危機意識保護民眾，需要相關部會跨部會溝通，重新思考有效作為。