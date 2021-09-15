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IG、微信「打工陪聊」誘騙裸照　婦援會揭新型態「集團式犯罪」

▲社群媒體,ig,滑手機,拍照。（圖／翻攝自pixabay）

▲近有新型態誘騙手法，嫌犯先在IG與被害人聊天、提供打工機會。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者林育綾／綜合報導

「數位性暴力」又有新型態誘騙手法！婦女救援基金會近日接獲求助案件，嫌犯先在IG上與被害人聊天，降低戒心後，再假借提供打工「陪聊」機會，過程中誘騙被害人傳送私密影像，進而威脅散佈，造成受害者身心煎熬。

婦援會提到，近期幾則案例當中，嫌犯會先在Instagram（IG）上發送訊息給被害人，聊天一小段時間、降低被害人戒心之後，再詢問被害人有沒有意願打工「陪聊」，不但工作輕鬆薪水也高。

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而嫌犯供稱，陪聊的客戶都是大陸人且聊天都使用「微信」，過程當中發送的文字、影片、照片台灣這邊都無法查看，不用擔心家人朋友會看到，而客戶會使用特殊的軟體登入微信帳號，軟體有特殊設定，無法在聊天過程當中側錄或截圖。

不過在陪聊時，客戶會要求被害人提供性私密影像，由於被害人有的年紀較輕，或是當下有金錢的需求，所以警覺心較低，也因嫌犯上述保證安全等說詞，就在陪聊的過程中提供了性私密影像。但當被害人發覺有異，不想繼續或是不再提供性私密影像時，嫌犯就會威脅被害人持續工作，否則拿不到薪水，或是強迫被害人繼續提供裸照，否則就將先前的性私密影像外流。

▲▼詐騙裸照手法不斷翻新 透過IG、微信誘騙 婦援會籲民眾留意新型態打工詐騙（圖／婦援會提供）

▲婦援會籲民眾留意新型態打工詐騙。（圖／婦援會提供）

除了婦援會外，其他團體也接到類似案件，社福團體認為，這是有計畫的「集團式犯罪」，而某些被害人的影像甚至被販賣到色情網站牟利。嫌犯利用詐騙、誘拐的方式獲取性私密影像，加上被害人年齡分佈廣，從未成年到青壯年都有，顯示犯罪集團手法熟練，詐騙招式防不勝防。

婦援會提醒，倘若遭遇類似案件，一定要盡快蒐集證據報警，或是向婦援會尋求協助，也呼籲民眾多多留意類似的犯罪手法，尋找打工兼職機會的同時要保護自己，更盡量提醒周遭親友千萬不要誤信打工詐騙的陷阱。

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IG微信詐騙婦女救援基金會

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