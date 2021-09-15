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向太魯閣號救難英雄致敬　新店高中師生950張卡片感謝警消醫護

▲新北市新店高中4名師生代表，親自到花蓮贈送全校950份感謝心意的感謝卡冊。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

新北市新店高中4名師生代表，親自到花蓮贈送全校950份感謝心意的感謝卡冊。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「謝謝你們，不要太累了！」乘載新店高中950份感謝心意的感謝卡冊，14日遠從新北市翻山越嶺而來，由發起「太魯閣出軌事件救難人員打氣手寫活動」的4位師生代表，親手將卡冊遞交到花蓮縣長徐榛蔚手上，對於學生的心意徐榛蔚深受感動表示，這份溫暖的鼓勵將振奮全體救災及醫護人員的士氣，讓善心的能量持續循環。

為感謝救災英雄在0402台鐵太魯閣事故中的貢獻，新店高中學生師生每人手寫1張感謝卡片，師生代表張采彤、李顏如、紀瑋妮、蕭至晴四位將全校950張卡片分裝兩冊致贈予花蓮縣消防局、花蓮慈濟醫院。徐縣長祝福學生們未來在課業及生涯發展都有優異的表現，成為頂天立地的社會棟樑。

▲新北市新店高中4名師生代表，親自到花蓮贈送全校950份感謝心意的感謝卡冊。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼卡片分裝兩冊，每一頁都是學校師生對救難英雄滿滿的感謝。

卡冊中每一頁都是學校師生對救難英雄滿滿的感謝，有學生寫給醫護人員的卡片中表示：「謝謝你們在台灣發生重大交通意外時，在第一陣線努力，希望你們不要太累，繼續加油，謝謝你們，花蓮加油」；也有學生對全體搜救人員說：「謝謝你們的勇氣與堅持，在搜救上壓力一定很大，加油！你們無私的付出，我們看到了，辛苦了！」

▲新北市新店高中4名師生代表，親自到花蓮贈送全校950份感謝心意的感謝卡冊。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚感性地說，新店高中學生積極關注社會議題，並以實際行動集結950張感謝卡片，為參與救災的警消及醫護人員加油打氣，讓救難英雄們備感溫暖。並提到，事故發生後警察局、消防局第一時間前進和仁成立前進指揮所，花蓮縣政府當即成立災害應變中心，縣府各局處同仁立即返回工作崗位保持密切橫向聯繫，並感謝許多民間社團放下手邊工作共同攜手協助救災。

當時參與的消防局救災人員蔡哲文也與學生們分享第一時間進入隧道救災的過程，他提到救災人員當下都想儘速將罹難者大體帶出去，在休息時間也不敢回想救災情形，更有連續三天睡不著覺，他感謝消防局事後為救災人員安排後續的心理諮商，協助同仁調適心理健康，未來會將相關經驗繼續投入在救災工作中，守護人民生命安全。

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