　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女友分手1個月就有新歡　男大生上傳她激情片到萬人社團

▲▼昏迷,性侵,昏倒。（示意圖／取自123RF）

▲男大生因女友分手移情別戀，竟散佈她裸照與性愛影片。（示意圖／取自123RF）

記者李忠憲／台中報導

陳姓男大學生因女友小萍（化名）分手後移情別戀，傳訊恐嚇散佈他之前偷拍小萍的裸照與性愛影片，「毀了你，讓你們兩個痛苦，我才痛快」，之後將影照傳給小萍親友，更上傳臉書社團。台中地院審結，依妨害秘密罪判陳男7月徒刑，拘役50日。全案可上訴。

判決書指出，越南籍陳姓男子與女子小萍（化名）都是來台留學生，在台中就讀大學。2人2019年2月間交往，但沒有同居。期間，陳男在大肚區租屋處及學校宿舍，多次偷拍小萍脫衣、睡覺甚至與他發生性行為的照片與影片，2人最後在2020年10月分手。

小萍分手不到1個月立刻與別的男生交往，這讓不甘分手的陳男氣炸。他接續傳訊給小萍揚言要公開這些照片和影片，並說「我不會傳給你爸爸媽媽，我會轉給最討厭你們家的人，讓大家笑你們，這樣才好玩」、「我會幫你下標題，越南留學生為了幫助家人，沒錢只好下海做妓女。」、「我會把這17個影片賣給SEXVN網站賺點錢」、「我只做一件事，那就是毀了你，我只要人在台灣一天，你就沒有好日子過。毀了你，讓你們兩個痛苦，我才痛快」、「你和那個男孩什麼時候分開，我就停下來」、「我看到你愛誰，我就傳影片給他」。

陳男見小萍不理會，11月先將小萍脫衣、裸胸照片與跟他性行為影片，分傳給她父親、阿姨及友人，12月中先後在臉書公開小萍脫衣照片，及上萬人社團公布小萍裸照及性愛影片。小萍與家屬怒告陳男妨害秘密等罪。

台中地院審結，陳男在法庭上坦認犯行，最後依竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪及散布非公開活動內容罪，判他7月徒刑，拘役50日，可易科罰金。

中秋必備

【更多新聞】

中秋烤肉處理魚蝦小心扎到手　「創傷弧菌」上身恐致死

誘5歲男童抽菸拍影片遭罵翻　生父懊悔：是朋友搞的...最高罰60萬

台灣黑熊也愛LV級甜柿　谷關果園現蹤！「黑熊沒柿」專案啟動

►中秋節別忘了買這個

ET快訊
幼兒園Delta燒到期交所！　板橋辦公室2員工確診
快訊／警界人事大風吹！　87名分局長、督察長名單公布
手機空間不足！一查驚呆「大魔王不是LINE」：它佔快60GB
快訊／爆蘇嘉全「訪印尼圖私利」　國民黨4人判賠200萬登報道
電信足跡查到確診者去摩鐵　柯文哲：太太在身旁「不敢招供」
1次登錄百戶預售屋！　台中直接站上6字頭
不只怕蝦！　鄧佳華想離職還有另1原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

欠繳「打麻將+交通罰單」24萬　基隆女13筆土地恐拍賣

快訊／最新中高階警官調動出爐　87名分局長、督察長名單在這裡

雲林暗夜惡火燒毀獨居四老房屋　警消暖舉讓受災戶好窩心

快訊／爆蘇嘉全「訪印尼圖私利」　國民黨4人判賠200萬登報道歉3天

女友分手1個月就有新歡　男大生上傳她激情片到萬人社團

搶1900元判5年半！壯男缺錢花用盯上按摩女　菜刀抵脖逼吐現金　

台88潮州段曳引車轉彎翻覆　高空作業車摔落路上嚇壞人

松山之亂8千元和解惹議　分局長出庭：員警自己調解「我不同意」

快訊／疑使用砂輪機觸電！裝潢工一度失去心跳　葉克膜搶救中

陌生男主動加好友自稱同鄉　高雄女險遭情緒勒索匯10萬

吳宗憲女兒感人拜別：I love you 3000　Sandy看哭曝把拔「今天很緊張」

關水族館超過40年！與同類隔絕　「最孤獨虎鯨」心理崩潰頭猛撞牆

「狗女兒」義氣陪中暑爸拔罐！上診療床秒睡網笑：整隻都黑了

國王的泡麵？全新拆開竟「沒有麵」剩調味包...客服：蟲蟲入侵吃掉了

小貓懸掛看台...下秒「急墜20m」　他舉國旗神救援！全場球迷齊歡呼

確定不是狗？三花貓短腿狂奔XD　超大力氣拖奴才：到底是誰被遛

員警見三寶婦闖紅燈回頭追車！離開下秒...騎士後女童沒安全帽

要去哪？郵務車「360度繞圈迴轉」 無辜騎士被撞...網傻：校正回歸

環保葬前必知！不是想葬哪就葬哪　夢親人托夢反悔...「骨灰已撈不回」

泰國人夫「木牆藏鈔票」遭妻抓包　心碎開挖...2萬7私房錢全繳交

欠繳「打麻將+交通罰單」24萬　基隆女13筆土地恐拍賣

快訊／最新中高階警官調動出爐　87名分局長、督察長名單在這裡

雲林暗夜惡火燒毀獨居四老房屋　警消暖舉讓受災戶好窩心

快訊／爆蘇嘉全「訪印尼圖私利」　國民黨4人判賠200萬登報道歉3天

女友分手1個月就有新歡　男大生上傳她激情片到萬人社團

搶1900元判5年半！壯男缺錢花用盯上按摩女　菜刀抵脖逼吐現金　

台88潮州段曳引車轉彎翻覆　高空作業車摔落路上嚇壞人

松山之亂8千元和解惹議　分局長出庭：員警自己調解「我不同意」

快訊／疑使用砂輪機觸電！裝潢工一度失去心跳　葉克膜搶救中

陌生男主動加好友自稱同鄉　高雄女險遭情緒勒索匯10萬

幼兒園案燒到期交所！　板橋辦公室2員工確診　

桃園65歲以上長者第二劑疫苗施打　15-17日提供免費接送服務

日久生情？和12星座發生「超友誼」關係4徵兆！

蘋果發表會在即！　彭博社：M1X MacBook Pro將在10月推出

南韓總統文在寅19至23日訪美　出席第76屆聯合國大會

折耳兔淡定吃草「溢出」籠外　謎樣姿勢嚇壞媽：骨折了？

辦公室不再單調　引進綠意打造舒壓環境

CITIZEN聯手花店推玫瑰錶　鑲2顆小鑽給驚喜

女友新北蛋白區買房！碩畢男「該放棄去竹科？」　PTT反應一面倒

U23世界盃／蘇煒智落選後獲兄弟測試　國際賽從「心」出發

國一北上195km翻車事故！駕駛竟「全裸」鑽出車外　民眾看傻

社會熱門新聞

眼眶泛紅跟媽媽說再見　土城資優生墜樓亡

深夜詳談3hrs！澎恰恰確定合作連千毅

23歲賓士背殺妹撞噴機車　掉出整箱沖天炮

快訊／國一新生不想上學　清晨墜樓命危

快訊／賓士撞機車後掃噴變電箱　馬路邊「翻肚」

快訊／土城國一資優生自家頂樓墜樓　送醫搶救不治

國3恐怖追撞影片曝光　數千網友嚇傻

女教練當小三吸到體力虛脫！人夫爽喊：想在奶上翻滾

想搞又怕Delta！　半套妹「停吹」解鎖更多部位

即／台中首見疑接種高端死亡個案

無良保母照片曝　踩破男童內臟致死

西濱砂石車逼重機！載孕妻騎士控索命　網友發現貓膩反被罵

女主播嬌送濕背秀　海削斗內10億

「遠端打卡」接送小孩被抓包　群創副理丟飯碗

更多熱門

相關新聞

陳時中：學生接種BNT前後悔了沒問題

陳時中：學生接種BNT前後悔了沒問題

青少年開打BNT疫苗，但還是有不少學生和家長持保留態度，只是填完意願書是否有反悔機會？現場不打殘劑會釋出？指揮官陳時中今（13日）表示，會釋出，施打前改變主意都沒問題。

3個月存87萬！男嫌「女友賺28K太少」想分手

3個月存87萬！男嫌「女友賺28K太少」想分手

女大生「懶人穿搭」早八不遲到！

女大生「懶人穿搭」早八不遲到！

不愛念書竟成老師！他堅持到最後：要看著學生找自信

不愛念書竟成老師！他堅持到最後：要看著學生找自信

北市某國中確診生是「舊案」　非居隔學生13日復課

北市某國中確診生是「舊案」　非居隔學生13日復課

關鍵字：

分手大學學生性愛裸照妨害秘密台中地院

讀者迴響

熱門新聞

鄧佳華「試用期失敗」又失業了！

趙薇微博出聲了！遭封殺18天「發4字祝福」

小吳整人「集體退好友IG追蹤」！　網怒指霸凌

眼眶泛紅跟媽媽說再見　土城資優生墜樓亡

深夜詳談3hrs！澎恰恰確定合作連千毅

便秘女酵素吃3年　腸道「爬滿棕黑色紋路」變蛇皮

23歲賓士背殺妹撞噴機車　掉出整箱沖天炮

Sandy牽「未曝光過小妹」現身！

許維恩送生日禮　王家梁跪著看1hr

快訊／國一新生不想上學　清晨墜樓命危

快訊／賓士撞機車後掃噴變電箱　馬路邊「翻肚」

已故美國饒舌歌手墓地遭破壞！

婚後才知老公全家「恐怖衛生習慣」超崩潰

女星搭7人座　外傭後車廂門上車

快訊／蘇貞昌下令「鬆綁防疫管制」　顧及人民生計、生活便利性

更多

最夯影音

更多
吳宗憲女兒感人拜別：I love you 3000　Sandy看哭曝把拔「今天很緊張」

吳宗憲女兒感人拜別：I love you 3000　Sandy看哭曝把拔「今天很緊張」
關水族館超過40年！與同類隔絕　「最孤獨虎鯨」心理崩潰頭猛撞牆

關水族館超過40年！與同類隔絕　「最孤獨虎鯨」心理崩潰頭猛撞牆

「狗女兒」義氣陪中暑爸拔罐！上診療床秒睡網笑：整隻都黑了

「狗女兒」義氣陪中暑爸拔罐！上診療床秒睡網笑：整隻都黑了

國王的泡麵？全新拆開竟「沒有麵」剩調味包...客服：蟲蟲入侵吃掉了

國王的泡麵？全新拆開竟「沒有麵」剩調味包...客服：蟲蟲入侵吃掉了

小貓懸掛看台...下秒「急墜20m」　他舉國旗神救援！全場球迷齊歡呼

小貓懸掛看台...下秒「急墜20m」　他舉國旗神救援！全場球迷齊歡呼

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面