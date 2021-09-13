女友分手1個月就有新歡　男大生上傳她激情片到萬人社團

▲男大生因女友分手移情別戀，竟散佈她裸照與性愛影片。（示意圖／取自123RF）

記者李忠憲／台中報導

陳姓男大學生因女友小萍（化名）分手後移情別戀，傳訊恐嚇散佈他之前偷拍小萍的裸照與性愛影片，「毀了你，讓你們兩個痛苦，我才痛快」，之後將影照傳給小萍親友，更上傳臉書社團。台中地院審結，依妨害秘密罪判陳男7月徒刑，拘役50日。全案可上訴。

判決書指出，越南籍陳姓男子與女子小萍（化名）都是來台留學生，在台中就讀大學。2人2019年2月間交往，但沒有同居。期間，陳男在大肚區租屋處及學校宿舍，多次偷拍小萍脫衣、睡覺甚至與他發生性行為的照片與影片，2人最後在2020年10月分手。

小萍分手不到1個月立刻與別的男生交往，這讓不甘分手的陳男氣炸。他接續傳訊給小萍揚言要公開這些照片和影片，並說「我不會傳給你爸爸媽媽，我會轉給最討厭你們家的人，讓大家笑你們，這樣才好玩」、「我會幫你下標題，越南留學生為了幫助家人，沒錢只好下海做妓女。」、「我會把這17個影片賣給SEXVN網站賺點錢」、「我只做一件事，那就是毀了你，我只要人在台灣一天，你就沒有好日子過。毀了你，讓你們兩個痛苦，我才痛快」、「你和那個男孩什麼時候分開，我就停下來」、「我看到你愛誰，我就傳影片給他」。

陳男見小萍不理會，11月先將小萍脫衣、裸胸照片與跟他性行為影片，分傳給她父親、阿姨及友人，12月中先後在臉書公開小萍脫衣照片，及上萬人社團公布小萍裸照及性愛影片。小萍與家屬怒告陳男妨害秘密等罪。

台中地院審結，陳男在法庭上坦認犯行，最後依竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪及散布非公開活動內容罪，判他7月徒刑，拘役50日，可易科罰金。

中秋必備

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