不愛念書竟成老師！陪學生找自信　他堅持到最後：要看著他們改變

▲王詩欽希望學生不要輕易放棄自己的夢想。（圖／教育部提供）

記者崔至雲／台北報導

白天教書，放學後帶著學生做訓練、四處參賽，晚上回家還有成疊成疊的作業等著他批改，有時休假還要一邊訓練學生，一邊追著兒子餵飯。木柵高工老師王詩欽的青春歲月與學生密不可分，就算現在已經當老師10幾年了，還是希望自己能夠陪伴著學生，一起找到學生的夢想。

王詩欽坦言自己其實不愛念書，原本應該離「老師」越遠越好，沒想到自己竟成了老師。「因為被一位很厲害的老師影響了!」回想起國中時期的他，進入了技藝班，遇到啟蒙老師梁鶴騰，發現這個老師什麼都會，課本沒教的技術也難不了他，並且具備高尚的品格與專業精神，凡事以身作則，說到做到。

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正值叛逆階段的王詩欽，從梁鶴騰身上看見生命典範，他決定起而效尤，不但努力精進技術，成為國手，更代表台灣獲得國際技能競賽金牌肯定，然後保送師範大學，就像梁鶴騰一樣，成為為國家培育國手的老師。



王詩欽複製了梁鶴騰的教學方式與處事態度，「我希望當別人看到我的時候，就像看到了梁老師。」他將自己完全奉獻在教學上，陪伴學生，無分假日或夜晚，像個工作狂，老師當得比學生還認真。

▲王詩欽老師榮獲109學年度師鐸獎。（圖／教育部提供）

然而，正值國高中時期的孩子，哪個不愛玩，一支手機就足以讓他們失了魂，「你只能等待，等待他們成長改變。」王詩欽說，因為這條成長之路，他也曾經走過，他知道不愛唸書的孩子心裡在追求什麼，也知道他們只是現在，還看不清楚前方道路，還找不到自我價值，不代表人生一無是處，「如果連我也放棄了等待，就看不到他們的改變了。」

不愛讀書、不會讀書的孩子容易自卑，為建立學生自信，王詩欽時常鼓勵學生多參加技能競賽以累積信心，「競賽只是一個展現自我的舞台，不見得一定要得獎，才能產生自信；只要能夠藉此找到非你不可的特質，努力鍛鍊自我，未來無論做什麼，都能有精彩的表現。」

王詩欽認為，成功與失敗只是一時的，努力的品格才是最重要的，他回想自己在準備教師資格檢定考時，《教育概論》因有10多本書要準備，對於從小不愛唸書的他來說，更顯困難，因此第一次考就慘遭滑鐵盧。

於是他下定決心，把重要章節貼在屋子裡每個角落，睜開眼就讀書，護背後貼在浴室牆面，洗澡時閉著眼默背，哪也不去，甚至放棄過年與家人團聚的機會，如此努力下，終於順利取得教師證，但考試成績只少少進步了5分。「有人只準備2個月就考過了」但他卻準備了整整2年。

「努力才有機會，不努力你連機會都沒有了。」王詩欽相信，認真努力的人不會輕言放棄，即使短暫失敗，但懂得從失敗中站立，學會成長與改變，而他等的就是這一刻。他的夢想，不是學生都能比賽獲獎，成為國手來榮耀自己，而是希望學生和他一樣，學著不輕易放棄。



