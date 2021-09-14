暗夜快車道輪胎擋路恐奪命　母子急停喚兒移走！網：英雄

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣1名陳媽媽，近日在接國中2年級的兒子補習下課時，發現路中有條大輪胎，車輛呼嘯而過，她擔心有騎士沒注意，不小心撞上，趕緊請兒子下車幫忙把輪胎移到路邊；熱心舉動，剛好被監視器拍了下來，有網友PO到網上，以「尋找竹南英雄」為標題，大讚這對母子熱心助人。

▲苗栗母子騎車發現路中有輪胎，母趕緊叫兒子下車移開，熱心影片被PO上網，引起廣大迴響。（圖／翻攝竹南大小事）

影片顯示為竹南鎮大營路，當時已接近晚間8時，但正值附近補習班下課時間，這名陳媽媽騎車載著剛從補習班下課的國2兒子，行經此路段時，發現一條大輪胎就橫在馬路中間，路過車輛險象環生，媽媽見狀趕緊將機車停在路邊，叫兒子趕緊下車將輪胎移到路邊。不少網友也留言表示「這位英雄用他的生命安全，捍衛了竹南。」

▲民眾將影片PO上網，引發熱烈回響。（圖／翻攝自竹南大小事）

不過，陳媽媽謙虛的表示，那時載我兒子下課，剛好看到輪胎在馬路上，如果摩托車機車沒有注意很容易就跌倒，因為輪胎太大，我跟我兒子說路中間有個輪胎，要不要拿掉，他說好，我們就騎過去，只是移到路邊而已。

但也有人認為是路中有個大洞，是刻意放在那裡提醒民眾的；為此，竹南鎮公所也出面否認，表示這條路並沒有凹陷，也沒有坑洞；路面平整，不像是放輪胎提醒用路人，初步研判，可能是附近店家用路人不小心掉到路中。不論原因為何，這對母子熱心表現，也確實讓民眾忍不住對他們比個讚！

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