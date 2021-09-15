「松山之亂」開罰了！6黑衣人各罰1萬2　3人「這理由」免罰

▲10名黑衣人4月闖入台北市中崙派出所，96秒混亂過程都被監視器拍下。（資料照／記者莊喬迪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市警松山分局4月遭四海幫分子徐權闖入大鬧，砸毀1台公務電腦，事後徐權被依妨害公務罪嫌起訴，同行的9名黑衣人另遭警方依違反《社會秩序維護法》函送，台北地院最新裁定結果出爐，9人中僅涂姓酒商等3人，分別因只有勸阻、叫大家離開免罰，其餘6人分別挨罰1萬2千元確定。

▲松山之亂主角徐權現遭起訴追究刑責中。（資料照／記者劉昌松攝）

徐權等人4月16日凌晨，因不滿警員楊忠蒞在路邊叫囂，追著楊闖入松山分局中崙派出所大鬧96秒，台北地檢署5月迅速偵查終結，大鬧警局的10名黑衣人中，僅徐權因拿鐵椅砸毀電腦螢幕等犯行，被依妨害公務等罪遭起訴，正由北院刑事庭審理中。

另外徐權的哥哥徐靖，以及曹喆、凃政廷等9名獲得刑事不起訴的黑衣人，則在6月間被台北市警局另外依違反《社會秩序維護法》，「於公務員依法執行職務時，以顯然不當之言詞、行動相加，尚未達強暴脅迫或侮辱之程度」為由，函送台北地院簡易庭。

▲徐權涉嫌拿鐵椅砸毀派出所電腦螢幕。（資料照／記者張君豪翻攝）

北院一審裁定認為，涂當時只是在警局門口，不斷揮手叫大家趕快離開，並沒有闖進去，因此免罰，至於徐靖等8人都要處罰1萬2千元；挨罰的許姓、林姓2人提起抗告，北院二審重新勘驗相關監視畫面後，確認許、林的確分別試圖拉住徐權，或勸阻他人繼續進入警局，無證據顯示2人對警員叫囂，撤銷原裁定、免罰，全案10名黑衣人除了徐權面臨刑事追訴外，6人挨罰各1萬2千元確定。

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