蘇嘉全告贏國民黨4人關鍵理由曝　獲賠200萬+173字道歉聲明

▲國民黨游淑慧(左起)、王育敏、羅智強3人及黃子哲被判連帶賠償蘇嘉全200萬元並登報道歉。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

國民黨王育敏、羅智強、游淑慧、黃子哲等4人去年舉行記者，質疑前立法院長蘇嘉全「幾乎年年」到印尼，控制國營事業，「圖謀私利」，經蘇嘉全提告，台北地院13日判4人賠償200萬元並刊登173字道歉聲明，關鍵在於王等人未經合理查證，事實上蘇只去印尼2次，分別為總統大選謝票、峇里島私人行程，都沒有國營事業主管陪同。

國民黨文傳會主委王育敏、革實院長羅智強、副院長游淑慧3人，在2020年7月20日公布我駐印尼代表處解密電報，質疑蘇嘉全當立法院長時，和當立委的姪子蘇震清等人，透過人力仲介揚運集團董事長高壽濤安排，繞過外館，帶國營事業訪問印尼高層，「企圖將我政府相關部會及駐外館處機制排除在外、個別擊破，以遂其個別私利」。

▲蘇嘉全曾多次澄清否認出訪印尼圖謀私利。（資料照／記者屠惠剛攝）

當天下午，蘇嘉全立即發表澄清，但隔天王等3人再加上文傳會副主委黃子哲，再次開記者會抨擊；10天後的7月31日，蘇的姪子蘇震清立院辦公室遭檢調搜索；蘇嘉全在8月2日辭去總統府秘書長職務；9月21日，蘇震清因涉及立委集體收賄案遭起訴。

蘇嘉全兵分2路，提起民刑事訴訟，刑事妨害名譽部分，經檢察官調查處分不起訴王等4人，蘇吞1敗，民事部分，經台北地院調查，王育敏等人公開的外交電報真實性沒有問題，只是發文日期寫錯了，而電報內容中，只提到蘇震清因為立法院財委會行程，偕同營事業主管晉見印尼副總統，以及蘇嘉全曾和蘇震清前往印尼拜訪。

▲蘇震清在被國民黨質疑訪印尼謀私利後，因涉及立委集體收賄案遭搜索收押。（資料照／記者屠惠剛攝）

但是王等人質疑蘇嘉全和蘇震清「幾乎年年都到印尼」、「多次繞過外館，直接帶著國營企業訪問印尼」，根據法院調查，事實上蘇嘉全只去過2趟印尼，其中1次是2016年，蘇嘉全和蘇震清、陳明文等人到雅加達，拜訪蔡英文印尼後援會謝票行程，另外就是2019年到峇里島的私人行程，2次都沒有國營事業主管陪同。

法院認為，王等人在記者會中指控「綠營政治人物吃銅吃鐵吃國家的醜態」、「蘇嘉全、蘇震清兩位經常跑到東南亞從事相關活動，為什麼國家對現在變成蘇家隊」，都已經超出外交電報內容，且與事實不符，使大眾誤認蘇嘉全利用立法院長等職權貪圖個人私利，貶損蘇嘉全在社會上的評價，4人要為沒有合理查證的發言，連帶賠償蘇嘉全200萬元，並在平面媒體連續刊登3天頭版半版道歉聲明。可上訴。

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