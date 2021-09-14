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社會 社會焦點 保障人權

「鉅星匯」潑蟑嫌想認罪遭拒　被告舉手問法官：恐嚇定義是啥？

▲▼鉅星匯餐廳潑蟑案4被告與涉嫌在旁用手機攝影紀錄的未成年少女。（圖／記者劉昌松攝）

▲台北地院開庭審理鉅星匯餐廳潑蟑案，涉案的4名男姓被告與游姓少女庭後一起離開。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

吳安永等4男1女涉嫌在5月初，闖入雙北市警局長與義警聚會的餐廳，潑灑蟑螂，雖然吳等人否認是針對警方，辯稱只是受託向餐廳老闆討債，被依恐嚇等罪起訴後，台北地院14日再次開庭，吳的律師表達希望認罪協商，但遭檢察官拒絕，另名被告則是在開庭到尾聲突舉手問法官：「恐嚇的定義到底是什麼？」

北檢起訴吳安永受蔡姓男子委託，向台北市鉅星匯餐廳老闆吳政男討債1550萬元，吳安永為取得3成分潤，找蔡宗諭、許柏樟、曹邦昱一起在5月3日晚上，前往鉅星匯朝大廳櫃台、送菜推車潑灑2袋蟑螂，並由曹男的游姓未成年女友在一旁用手機攝影記錄，吳等4男遭起訴恐嚇、強制等罪，游女另送少年法庭審理。

▲大安區臥龍義警中隊交接典禮，遭砸大批蟑螂。

▲法院勘驗監視畫面顯示，餐廳人員看到櫃檯前滿地蟑螂(圖)，雙手抓著頭倒退。（圖／資料照）

台北地院14日開庭時，吳安永的律師2度表達，希望與檢察官進行認罪協商程序，但是因為所涉法條最低刑度6個月，與協商的前提不合，檢察官和法官都認為不適宜而作罷，法官決定勘驗現場監視器畫面，影片顯示4男1女先後進入餐廳，分頭行動潑蟑，以及餐廳人員一開始看到有人拿著塑膠袋揮動時，還沒會過意，幾秒後看到櫃檯前方滿地蟑螂，有人馬上抓著頭開始後退。

吳安永認為，監視畫面看起來，沒有人被嚇到；有人跳起來，只是不想蟑螂爬到身上，如果是嚇到，應該會盡訴離場；有人繞道而行，就像看到車禍會繞道而行一樣，不一定是嚇到。開庭尾聲，被告蔡宗諭舉手提問：「恐嚇的定義到底是什麼？」法官稍微停頓一下後回答：「就是使人心生畏怖啊，心生害怕啊」，蔡摸摸頭說：「哦，好！」全案下次將傳喚被害人吳政男與餐廳員工等人作證。

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