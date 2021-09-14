嘴秋騎士闖紅燈譙死警察沒用　下秒「現世報」眼睛睜不開

▲張男2月間騎車經中壢區某路口處因闖紅燈被員警攔查，但張卻拒絕員警詢問，還辱罵「死警察」等語。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓男子今年2月間騎車外出，行經中壢區中正路、義民路口處時闖紅燈被員警攔查，但張拒絕員警詢問，還辱罵「你們死警察，沒有用啦」等語，支援警力到場詢問為何辱罵執勤人員，張竟加碼兩度辱罵三字經，遭員警噴灑辣椒水壓制逮捕；桃園地院審理時，張否認有辱罵員警之事實，法官檢視員警提供現場光碟等物證，認為張犯行明確，審結依侮辱公務員罪，處拘役40天，還可上訴。

檢警調查，63歲的張姓男子今年2月3日上午11時10分，騎車經過中壢區中正路、義民路路口，因闖紅燈遭廖姓警員攔查，廖員欲核對其身分時，張對員警詢問均拒絕回答，還與員警發生口角爭執，甚至辱罵「你們死警察，沒有用啦」等語，廖員通報線上警網支援。

10分鐘後支援警力到場，詢問為何辱罵執勤員警，張男竟對廖員與支援警力兩度辱罵三字經，經員警噴灑辣椒水後壓制，帶回派出所偵辦；檢方偵訊時，張男辯稱當下所講的不是針對現場執勤員警，檢方偵結依妨害公務罪嫌向地院聲請簡易判決處刑。

桃園地院法官審酌，張男僅因不滿員警取締竟於員警依法執行職務時，竟當場場辱罵員警「死警察」、「X你娘」等穢語，顯已妨害國家公務之執行，事後更犯否認犯行不願誠實面對司法，難認具有悔意而態度不佳，審結依妨害公務罪判處拘役40天，如易科罰金，以每日1千元計算1日，本案還可上訴。

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