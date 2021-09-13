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社會 社會焦點 保障人權

松山之亂8千元和解惹議　分局長出庭：員警自己調解「我不同意」

記者劉昌松／台北報導

台北市警松山分局4月遭四海幫分子徐權闖入大鬧，砸毀1台公務電腦，台北地院8月開庭時，被告徐權和市發當天值班警員以8千元達成和解，消息傳出後，松山分局被質疑再次河蟹了事；北院13日開庭，松山分局長陳昭甫親自以機關代表人身份出席受訪表示，希望法院重判徐權，「上次的調解，本機關的立場是不同意的。」

▲▼ 台北市警松山分局長陳昭甫。（圖／記者劉昌松攝）

▲松山分局長陳昭甫親自到台北地院出庭，說明不同意大鬧警局的徐權和解，希望法官重判。（圖／記者劉昌松攝）

徐權等人4月16日凌晨追著酒醉叫囂的警員楊忠蒞，闖入松山分局大鬧96秒，接連衍伸松山分局長見證楊警與徐權握手言和、黑衣人中崙派出所所長許書桓滅證等黑白和解爭議，引起外界撻伐，台北地檢署5月迅速偵查，前中崙所長許書桓、巡佐傅榮光被依滅證罪緩起訴，大鬧警局的10名黑衣人中，僅徐權被依妨害公務等罪遭起訴。

台北地院8月19日首度開庭審理這件轟動全國的「松山之亂」徐權與事發當天值班員警蕭育宏以賠償新螢幕及8000元達成調解，消息傳出引起外界議論，松山分局否認同意和解，但隨即又被法院的新聞說明打臉，稱確實已完成調解筆錄，不過檢方當庭表示，不同意給予徐權緩刑。

▲▼松山之亂砸派出所螢幕徐權。（圖／記者羅志華攝）

▲涉嫌砸毀松山分局中崙派出所電腦的徐權，被控妨害公務罪。（資料圖／記者羅志華攝）

為了明確表達警方對暴力滋事的立場，松山分局長陳昭甫13日親自到台北地院出庭，他在庭前受訪表示，「對於被告罔顧國家法令的部分，希望法院從重量刑，不與緩刑宣告，也不要簡易判決，不要易科罰金，也不要一幅勞動服務。」陳昭甫並表示，會對損害螢幕部分提起附帶民事訴訟求償，「上次在法庭調解的部分，是值班員警來的，分局認為他不是機關代表，上次的調解，本機關的立場是不同意的。」

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