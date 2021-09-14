女地政士A客戶履保金近2億　侵占饒河街地主贈與稅又遭判刑

▲毛姓女地政士因多次侵占、詐騙客戶款項累計近2億元，現在女子監獄服刑中。（示意圖／pexels）

記者劉昌松／台北報導

在業界頗有名氣的毛姓女地政士，因投資土地失利負債，2014年開始私自挪用客戶買賣不動產準備的履約保證金，受害人包括中華映象、晶兆成科技等知名公司，一般民眾的遺產稅也被A走，總計不法所得將近2億元，坦承無力賠償，毛女大部分犯行已被判刑7年8月確定，台北地院13日再針對她侵占饒河街地主贈與稅部分判刑1年。

據了解，年約40歲的毛姓女代書原本在台北木柵經營地政士事務所，因專業能力好，加上人脈廣，在業界頗具知名度，很快就獲得建商、大地主的青睞，近年屢屢經手大型合建以及土地買賣案件，收入水漲船高，也開始跟著投資不動產，沒想到很快就失利翻船。

▲毛女因投資不動產失利負債，鋌而走險挪用客戶款項周轉。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

毛女為彌補投資虧損、償還大筆債務，2016年間，趁勤德公司要把新竹土地分別賣給明楊特殊氣體、晶兆成科技，2案價金合計超過6億元的機會，利用幫忙處理所有權移轉及抵押權設定、塗銷機會，偽造相關公司印文挪用土地買賣的履約保證金達超過1.5億元，是她犯下最大筆的侵占案。

之後毛女又在2017年，把客戶為了土地合建須辦理的繼承遺產稅近400萬元，全都納為己用；2018年間，她為了償還先前侵吞客戶款項，又利用中華映象委託桃園不動產抵押事宜，侵占900萬元，如此挖東牆補西牆的毛女最終無法再周轉，因這3件案子被告上法院後全數認罪，但表示目前實在無力償還欠款，由高院訂應執行刑7年8月。

▲毛女慣常使用偽造印文與不實文書詐騙客戶。（示意圖／pixabay）

如今在女監服刑的毛女，又因為2014年間，受饒河街地主辦理土地地號合併、以及贈與移轉案件時，陸續已繳納稅額等理由，騙地主支付2245萬元，事後地主發現土地根本完全沒合併也沒完成贈與，憤而提告，毛女坦承犯行，再被台北地院依業務侵占罪判刑1年。

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