蔡壁如批蘇貞昌玩數字遊戲　「在意老人家嗎、百姓的命不重要？」

▲莫德納。（圖／路透）



記者黃巈禾／台北報導

全台343萬人接種第一劑莫德納，僅33萬人施打第二劑，民眾黨指控第二類已有65%施打，行政院長蘇貞昌對此駁斥並表示「第二劑施打28萬人裡中央人員只有1700人佔不到6%」。對此，民眾黨立委蔡壁如批評，若連最高級別的行政官員都帶頭玩數字遊戲，假裝高官很委曲，漠視「中央官員第二劑施打率是全國平均的13倍」的事實，就是帶頭造謠。

蔡壁如15日在臉書表示，資訊公開透明很重要，在野黨能夠拿到的訊息，也只有執政黨願意公開的資訊，原以為立委可以向政府索資，作為監督使用，但在立院即將進入第四個會期，仍為索資困難重重、資訊不對等所苦。

蔡壁如提到，現在就用執政黨自己公開的訊息，戳破蘇貞昌的謊言，截至目前，約343萬人接種第一劑莫德納疫苗，但僅有33萬人接種第二劑，接種比率是9.6%，其餘310萬人只能一等再等；相對於等不到莫德納第二劑的310萬平民百姓，第二類「中央及地方政府防疫人員」中，第一劑施打莫德納的57658人中，已有37729人施打莫德納第二劑，比例高達65.4%，政府高官與平民百姓莫德納第二劑接種率比一比，答案是65.4%：9.6%。

蔡壁如提及，若用蘇貞昌的標準、中央疫情指揮中心提供的第二類人員接種資料來對比，則是60%：4.45%，維持防疫體系運作之中央政府重要官員」造冊人員有1754人，第一劑接種人數1740人、第二劑1054人，換算下來中央官員第一劑施打率高達99.2％，第二劑施打率更是有60％，對比全國第一劑施打率才48%，第二劑僅有4.45%。

蔡壁如指出，目前台灣第一劑接種莫德納的民眾，75歲以上長者有50.3萬人，64至74歲則有148.2萬人，但完整接種兩劑的卻僅有4790人、10773人，比例都不到1%，對比中央官員高達60%以上的第二劑施打率，平民百姓的第二劑接種率不到1成，65上以上長者完種接種二劑的比例更是不到1%，「蘇院長啊！你怎麼可以這麼輕率的就玩起數字遊戲呢？百姓的命，在你們這些高官的眼裡，就這麼不重要嗎？」

蔡壁如提到，昨天一位志工阿姨拿出黃卡問「我68歲了，第一劑打莫德納，但什麼時候才可以打第二劑？因為已經過了要打第二劑的日期」，阿姨很緊張，每一條人命都可貴、每一個老人家都很在意，「蘇院長啊，你，會在意這些老人家嗎？」