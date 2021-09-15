小粉紅出征「台藝人赴陸壓力大」　國台辦：持續支持兩岸影視發展

▲張鈞甯方提告。（圖／翻攝自國樽律師事務所微博）

記者任以芳／北京報導

台灣藝人小Ｓ、張鈞甯接連被大陸網友出征貼上「台獨」標籤，無法在大陸敬業、樂業，儘管大陸官方也出面滅火，卻造成台灣藝人赴陸發展的壓力。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（15日）指出，大陸始終支持台灣藝人赴陸發展，對於他們沒有辦法在大陸敬業、樂業，這是完全站不住腳。

上個月奧運期間，藝人小Ｓ在社群網站寫「國手」兩個字，引起大陸網友指責，陸官媒甚至出面滅火，希望網民理性。緊接著，台灣藝人張鈞甯畢業論文被發現用「我國」兩字，又遭到陸網友言論抵制，總統蔡英文之前也聲援台灣藝人張鈞甯，認為對岸封殺行為對兩岸交流不會有正面意義。

對此，朱鳳蓮強調「首先要強調，台灣藝人沒有辦法在大陸敬業、樂業，這是完全站不住腳。」我們一貫積極支持兩岸文化領域的交流合作，熱誠歡迎台灣演藝人員赴陸發展，分享機遇發展。大家天天看影視劇，可以發現有越來越多台灣藝人正在參與兩岸影視創作、綜藝節目，帶來許多受歡迎的作品，發展潛力空間十分巨大。

▲大陸國台辦新聞局副局長兼發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

朱鳳蓮說，近期接連發生在陸正常發展的台灣藝人被網路炒作，不由得讓兩岸民眾高度懷疑，是不是台灣有些政治勢力蓄意製造事端，企圖干擾、阻撓台灣演藝人員在大陸正常發展，破壞兩岸人文交流、挑撥兩岸民眾對立，破壞關係。「我們希望也呼籲兩岸民眾高度警戒、擦亮眼睛，不要上當。」

另外，有台媒提問，大陸許多博主為了博眼球，發出許多傷害兩岸言論，尤其是大陸知名博主「台灣傻事」。對此，未來大陸網管和國台辦是否相關管制，盡可能降低兩岸民眾認知傷害？

對此，朱鳳蓮說，背後可能有原因，我們也會深入調查處理。至於在網路空間上，要如何讓兩岸民眾能更客觀彼此交流，這也是未來大陸要深化的兩岸工作，讓兩岸民眾消除之前彼此的不了解和誤解。