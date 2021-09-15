放寬BNT疫苗認證「得再等」　陸考量疫情未來將統一部署安排

▲大陸國台辦新聞局副局長兼發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）



記者任以芳／北京報導

未來，BNT藥證在大陸通過後，上海復星醫藥代理的「復必泰疫苗」（BNT）是否能優先列為來往兩岸疫苗認證。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（15日）指出，由於大陸疫情防控十分關鍵，放寬疫苗政策必須統一部署安排。另外，福建疫情又擴散，截至今天沒有在閩的台灣民眾確診。

關於是否放寬疫苗認證？朱鳳蓮指出，我們也確實聽到有一些台胞反映，隨著防疫形勢改變，對已接種疫苗台胞來大陸，有無可能調整措施，如縮短隔離天數、不用重複接種疫苗等。「有許多當前疫情防控仍然處於關鍵階段，絲毫不能放鬆警惕。」

朱鳳蓮說，關於接種疫苗人群跨境往來便利，以及接種第三劑疫苗的問題，要根據疫情發展形勢，服從疫情防控工作的統一部署和安排。

▲第二批BNT疫苗到貨。（圖／翻攝自桃機臉書）

台灣已經開始普打疫苗，民眾也可自行選擇施打AZ、莫德納、復必泰疫苗（BNT）。但不少往返兩岸台商、台青、商貿出差等相關人員，如果回到大陸工作必須重新施打疫苗。最主要是大陸方面尚未正式推行國際疫苗護照，儘管大陸對於境外人士採取「自由」施打意願，但是涉及參加重要國際或官方大型活動，嚴格規定必須施打疫苗。

因為大陸還沒認可本土以外疫苗，就算先前施打別種品牌疫苗的人士還是得重新來過，一來一往的等待21天施打週期，讓許多往訪兩岸人士有時間上的壓力。

近期，鴻海、台積電、慈濟也向BNT上海大中華區代理商上海復星訂購「復必泰疫苗」將陸續抵台，未來台灣施打族群會更多，也包含來返兩岸相關人士。不少台商、台青也希望大陸儘早開放認證「復必泰疫苗」，將疫苗資源有效運用，同時加快兩岸民間恢復交流。

據了解，截至9月13日，大陸接種新冠病毒疫苗超過21.52億劑次。截至8月31日，有15.6萬多名在大陸發展的民眾接種疫苗，累計接種逾29萬劑次。一些地方根據當地疫苗接種統一安排，已開始為12至17歲的在大陸台灣學生接種疫苗。目前「春苗行動」已經協助數千名海外台灣民眾在泰國、越南、格魯吉亞、毛里求斯等數十個國家接種了大陸國產或外國疫苗。



