國慶「中華民國」被邊緣化？　陸國台辦：台獨圖謀只會遭徹底粉碎

▲國慶籌備委員會秘書長陳宗彥說明今年國慶大會主題及主視覺設計記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者任以芳／北京報導

國慶籌備委員會8日發布國慶主視覺「金陽雙十」，下方寫著「民主大聯盟，世界加好友」，以及英文「TAIWAN NATIONAL DAY 2021」（台灣國慶日）字樣，被國民黨質疑是「英文台獨」。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（9日）也回應，任何「台獨」圖謀都不可能得逞，只會遭到徹底粉碎。

朱鳳蓮指出，民進黨當局近來頻頻上演夾帶「一中一台」私貨的政治鬧劇，在謀「獨」挑釁的道路上越走越遠。搞這種偷偷摸摸的政治小動作，無法改變台灣是中國一部分的事實，只會危害台海和平穩定，損害廣大台灣民眾的利益福祉。

朱鳳蓮強調，祖國必須統一，也必然統一。任何『台獨』圖謀都不可能得逞，只會遭到徹底粉碎。」

▲2021年國慶主視覺設計，「金陽雙十」象徵疫情台灣與各國互助、民主同盟、團結。（圖／文化總會提供）

國慶籌備委員會8日發布國慶主視覺「金陽雙十」，下方寫著「民主大聯盟，世界加好友」，以及英文「TAIWAN NATIONAL DAY 2021」。從設計上來看，應該被強調的中華民國（Republic of China）幾乎被邊緣化，國民黨反擊質疑這是「英文台獨」，批評民進黨政府再度讓國號、國旗被消失。

對於主視覺設計理念遭質疑，國慶籌委會只強調，「因為深厚民主價值，使台灣勇敢自信，更能與世界同行。」