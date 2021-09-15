美議員支持「正名＋AIT升格」　國台辦：反對包藏禍心更名圖謀

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮10日前往美國參加「特殊管道」（special channel）對話會議，外媒報導此行是為「台灣正名」，美國也正認真考慮讓駐美代表處改名「台灣代表處」，引起大陸方面度不滿。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（15日）回應重申一中原則，並且正告民進黨當局不要玩弄花招，損害台海和平穩定，把台灣民眾推向災難，「台獨」是歷史逆流，是絕路。

美國華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）舉辦視訊活動，聚焦6月提出的友台法案及廣泛美台議題，包含近期傳出駐美代表處是否可能正名。據中央社今報導指出，美國友台眾議員夏波表示，反正做什麼中國大陸都會不高興，他甚至支持代表處改名，AIT處長位階也必須升格。

對此，朱鳳蓮指出，我們堅決反對包藏禍心的「更名」圖謀。世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。一個中國原則是國際社會普遍共識，是公認的國際關係基本准則，也是中美關係的政治基礎。

朱鳳蓮稱，中美建交時美方在台灣問題上對中方作出了嚴肅的政治承諾，美方和台灣只保持文化、商務和其他非官方關係。搞冷戰思維、零和博弈，拿台灣問題做文章，試圖「以台制華」，遏制中國發展，這些都是徒勞的。美方既然一再表示從來無意改變一個中國政策，就應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，以實際行動履行對中方作出的有關承諾，停止向「台獨」勢力發出錯誤信號。

▲外傳美方認真考慮我駐美處更名為「台灣代表處」，引起大陸官方抗議。（圖／CFP）

朱鳳蓮進一步強調，民進黨當局出於「台獨」本性，置中華民族根本利益和台灣民眾福祉於不顧，甘當外部勢力的棋子，不斷在國際上玩弄謀「獨」花招、挑釁生事，只會嚴重損害台海和平穩定，把台灣民眾推向災難。

最後，朱鳳蓮說，正告民進黨當局，無論與外部勢力如何勾連表演，都無法改變台灣是中國一部分的歷史和法理事實，都無法阻擋祖國必然統一的歷史進程。「台獨」是歷史逆流，是絕路。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力！

近期，立陶宛首先發聲支持我方設立「駐立陶宛台灣代表處」，歐洲議會外交委員會1日也通過「歐盟–台灣政治關係與合作」報告，建議將歐洲經貿辦事處正名為「歐盟駐台灣辦事處」。如今，美方正認真考慮台灣請求，允許駐美國台北經濟文化代表處（簡稱駐美處）更名為「台灣代表處」，外傳一但成真大陸很可能會召回駐美大使。

對於美國認真考慮讓駐美代表處改名「台灣代表處」消息，國民黨方面也批評「改名能改運嗎？」，應該強化與美實質關係與經貿才是關鍵。對此，我外交部則回應，「沒有評論。」