「共富政策」遭疑走回頭路　陸官方：絕不是殺富濟貧

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「共富政策」打土豪？　陸回應是自願

▲▼大陸國台辦發言人朱鳳蓮2021.9.15 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

針對台商對大陸官方提出「共同富裕」第三次分配應該如何投入，以及可重演毛則東時期「打土豪」的疑慮。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（15日）表示，陸方對台企聯和台商協會擬自設基金會投入「共同富裕」，將給予支持。她也強調，第三次分配是在自願基礎上的，不是強制的，絕不是「殺富濟貧」。

朱鳳蓮說，共同富裕是社會主義的本質要求，是中國式現代化的重要特徵，也是人民群眾的共同期盼。我們鼓勵勤勞致富、創新致富，鼓勵辛勤勞動、合法經營、敢於創業的致富帶頭人，允許一部分人先富起來，先富帶後富、幫後富。實現共同富裕，要構建初次分配、再次分配、三次分配協調配套的基礎性制度安排。

朱鳳蓮強調，第三次分配是在自願基礎上的，不是強制的，絕不是「殺富濟貧」。國家稅收政策將給予適當激勵，通過慈善捐贈等方式起到改善分配結構的補充作用。

▲大陸全國台企聯舉行「新格局下的兩岸經貿合作與台灣經濟發展研討會」。（圖／主辦單位提供）

▲大陸全國台企聯舉行「新格局下的兩岸經貿合作與台灣經濟發展研討會」。（圖／主辦單位提供）

對於大陸即將推出的「共富政策」，台企聯在內的各地台商協會都在等待新政策出來，準備成立慈善基金會，使扶貧幫困走向正規、常軌化。

對此，朱鳳蓮也表態支持。她說，多年來，不少台商台企在大陸投資創業、發展壯大的同時，善盡社會責任，熱心參與大陸各類公益事業，體現了中華兒女互幫互助、友愛仁善的傳統美德，對此我們給予充分鼓勵和肯定。對於台企聯和各地台商協會擬在自發自願的基礎上，依法依規成立慈善基金會，量力而行回饋社會，參與社會公益，我們將予以支持。

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