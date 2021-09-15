台企A股上市增至42間　1至8月兩岸貿易額2088.2億美元增速超30％

▲2021年1至8月兩岸貿易額達2088.2億美元，同比增長31.8%。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

兩岸政治互動仍處在冰點，經貿往來卻很熱絡。根據大陸海關總署數據顯示，2021年1至8月，兩岸貿易額為2088.2億美元，同比增長31.8%。其中，台灣出口大陸1585億美元，同比增長31.3%，大陸出口台灣503.2億美元，同比增長33.4%，進出口增速均突破30％。此外，台企2021年新增包括南僑食品在內的4間A股上市公司，總數來到42間。

▲台企在大陸A股上市公司已達42間。（圖／視覺中國）

據了解，長春英利、南僑食品、華利集團及東亞機械等4間台企2021年已在A股上市，目前在大陸A股上市台企增加到42家。此外，中富電路、炬芯科技上市申請已獲批，上海冠龍、合富醫療等企業正申請上市中。台

財務金融方面，台北富邦銀行、台中銀證券投資信託及凱基國際（香港）等台資金融機構正申請合格境外機構投資者資格（QFII），投入大陸證券市場投資。

對於台商投資大陸市場情況，大陸商務部數據顯示，2021年1至7月大陸新批准台資項目3552個，同比增長47%；實際吸引台資6.4億美元（約172.8億元新台幣），同比增長9.6%。

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，「今年以來，新批准台資項目數、吸引台資金額持續大幅增長，充分表明台商持續看好大陸巨大的內需市場、完備的產業體系、強大的生產製造能力和廣闊的發展前景。」