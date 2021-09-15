《花甲》繁星一姐獻2首歌悼龍劭華：阿煌老二啊！大家攏思念你

記者陳俊宏／綜合報導

資深藝人龍劭華14日在高雄猝逝，享壽68歲。曾與龍劭華合演《花甲男孩轉大人》電視劇的「繁星一姐」范足妹，今天（15日）凌晨也發文悼念，並送上兩首歌。目前龍劭華遺體已送往市立殯儀館，最快今上午9時相驗。

范足妹在《花甲》中飾演龍劭華的媽媽，她在「繁星一姐環遊世界」臉書發文，以龍劭華在劇中的名字「鄭光煌」說，「阿煌～老二啊！你的一生值得了，大家攏思念你，你要去ㄟ所在，是一個有花有光彼個所在，你賣掛念，大家會金厚金思念哩！現在開始四界企七逃吧！愛歡喜喔。」

范足妹並送上兩首歌，一首是在《花甲》演她孫子的盧廣仲所唱的《明仔載》，另一首歌則是金曲歌后魏如萱的《彼個所在》。

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▲▼范足妹（右三）曾和龍劭華（左三）出席《花甲》宣傳活動。（圖／資料照／記者李毓康攝）

龍劭華出道演藝圈42年，演出過多部經典影視作品，他跟劇組到高雄拍攝《美麗人生》戲劇，整個劇組約有60多人投宿八五大樓的民宿，龍劭華自己住一間。劇組朋友14日晚間要找他吃飯，遲遲找不到人，因此報警處理。

警方、民宿人員抵達現場，用備用鑰匙開門，發現龍劭華倒臥在床邊，已經失去生命跡象，現場門鎖沒被破壞、屋內也沒有打鬥痕跡，身體沒有明顯外傷、衣著完整，被送往阮綜合醫院，急救44分鐘仍宣告不治。

家屬接獲消息，從台北南下處理龍劭華的後事，院方原先要開記者會說明，但家屬不同意，因此臨時取消。目前遺體已送往市立殯儀館，最快今上午9時相驗。

▼范足妹發文哀悼。（圖／翻攝「繁星一姐環遊世界」臉書）