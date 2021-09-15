不捨龍劭華猝逝民進黨立委悼念　「感謝一生在演藝事業奉獻」

▲民進黨立委黃國書（右）、演員龍劭華（左）。（圖／翻攝自黃國書臉書）

記者呂晏慈／台北報導

金鐘影帝龍劭華近期到高雄拍戲劇，14日晚間被發現倒臥在下榻的高雄八五大樓27樓日租商旅，送醫急救不治。民進黨立委黃國書透過臉書表示震驚與不捨，深深感謝龍劭華先生一生在演藝事業的奉獻，也希望龍劭華先生能一路好走。

黃國書表示，龍劭華對台灣演藝產業有舉足輕重的地位，無數作品更讓無數國人津津樂道、回味無窮。10多年前，龍邵華先生曾經聯絡他，請他協助尋找他失散多年的母親，至始方能結下良緣；而不久前，兩人也才一起吃過飯，龍先生還感謝當年尋母的過往，當時見他身體硬朗，談話鏗鏘有力，殊不知竟走得如此突然。

黃國書說，突聞此噩耗，他感到萬分不捨，深深感謝龍劭華先生一生在演藝事業的奉獻，也希望龍劭華先生能一路好走。他並貼出一張今年年初拍攝的照片，內容是他包場影廳支持國片《角頭—浪流連》時，與龍劭華的合影。

民進黨立委趙天麟也透過臉書表示，「您的身影依然留在所有觀眾的心中。願龍大哥無病無痛，一路好走。」並標註2015年愛情喜劇電影《愛琳娜》及2018年台灣戲劇《花甲男孩轉大人》兩部作品名。

▲民進黨立委趙天麟（左）、演員龍劭華（右）。（圖／翻攝自趙天麟臉書）