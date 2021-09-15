　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新創公司最愛「7種員工特質」　適應力要強、最後一點做到的很少

文／職場人

隨著新創公司、個人品牌如雨後春筍般地創立，Z世代年輕人也愈來愈嚮往這些行業，新創公司有別於一般企業，除了剛成立不久營運狀況仍有待評估之外，新創公司的工作環境通常也是快節奏、變化性多，因此所需人才通常也會有明顯的人格特質，下列編輯整理普遍新創公司最愛的7個員工特質：

新創公司最愛員工特質1：適應力強

▲新創公司最愛的7個員工特質（圖／pixabay，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

新創公司最愛員工特質第1點為「適應力強」，由於新創公司通常都是充滿著不確定性及變化性，適應力強的人通常也具有高度彈性能適應變動，比較可以在這快節奏的公司文化中生存，比如因應流行趨勢而臨時更改的企劃，亦或是突如其來的活動專案。此外，新創公司內部上下級較不明確，也容易有分工問題，每位員工可能要身兼多職，能否適應不同職位、工作內容也是考驗之一。

新創公司最愛員工特質2：創意、創新力

新創公司最愛員工特質第2點為「創意、創新力」，新創公司的特色之一就是思想比較前衛，常需跟著時事、趨勢而變動，除了需要很強的適應力之外，若有本身具有創新及創意力的人也格外加分，日常可以培養自己對時事的靈活運用力，比如看到一則新聞、一個事件或參加一場活動時，多延伸思考是不是可以將其套用在ＯＯ專案上，或是有沒有什麼很棒的想法是可以借鏡的，藉此蒐集自己的創意靈感庫。

新創公司最愛員工特質3：能接受高未知性

新創公司最愛員工特質第3點為「能接受高未知性」，如同前述所說，新創公司的變動性較大，也比較願意嘗試新事物，所以工作內容會比一般企業來得難以預測，這是因為沒有前車之鑑、沒有一套已經做過的流程參考，職場人可能得從零開始自己摸索，中間可能會遇到反覆修改、測試，甚至最後結果還是失敗等困境，若你無法接受沒有SOP或未知性高的工作，可能就得考慮是否適合新創公司！

新創公司最愛員工特質4：超強學習力

新創公司最愛員工特質第4點為「超強學習力」，新創公司講求創意與變化，在這之中職場人除了身心都要保持靈活彈性之外，能力上也要跟著公司、跟著時事趨勢不斷地與時俱進，若能成為「跨領域人才」，到哪都吃香。（公司沒有你也不行啊！！）

新創公司最愛員工特質5：團隊協作力

新創公司最愛員工特質第5點為「團隊協作力」，比起一般的企業，新創公司雖然內部上下級較少有明顯的層次結構，但是卻格外地講求團隊氛圍及合作，因此若你具有領導風範、擅長溝通、統籌，或許可作為各部門間的協調者，凝聚公司向心力。

新創公司最愛員工特質6：洞察力

新創公司最愛員工特質第6點為「洞察力」，前述有提到新創公司大多會隨著流行趨勢而調整營運政策，因此員工是否擁有對時事的敏感度、對市場趨勢的洞察力，能夠運用、分析、判斷這些訊息，並轉化成對公司有利的資訊。通常擁有這特質的人，相較之下也會對新事物比較有好奇心、學習心。

新創公司最愛員工特質7：自律

新創公司最愛員工特質第7點為「自律」，新創公司除了上下級結構不明顯、分工容易較不明確之外，通常公司文化風氣、工時、工作方法也會相較一般企業來得更多彈性及不確定性，少了生硬的規定束縛，員工得自發性地要求自己，保持自律，如果你是一沒人督促就容易工作懈怠，那麼得好好思考自己究竟適不適合這類型的公司。

以上7點關於新創公司最愛的員工特質，職場人是不是也符合呢？其實這些人格特質在一般企業裡也是非常加分的，但在新創公司卻是一種通關券的概念，有了這些特質你才有更大的機率錄取。日常可以觀察身邊是否有這類型的人，與之共處學習，你也會越來越棒！

【延伸閱讀】

求職面試曾考過！6件老鳥也會犯的信件禮儀錯誤

成功者都有的8個共通點，面試HR最希望看見的特質！

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

►絕美「拿鐵拉花粉餅」會爆出精華液！

ET快訊
好市多上架踢不爛！　「經典黃靴」47折殺爆
iPhone 13登場　中華電信明下午2點開放預購
趙薇神隱20天終於現身了！　「憔悴近況曝光」悄回老家
堅持不換iPhone 13！果粉見「1功能」翻白眼：遲早被淘
iPhone12狂砍4000元！　舊機降價表格一次看
iPhone連三代沒重大突破　果粉哭求「加入1功能」會買
女兒曾夢到他死　龍劭華「保單全買」：謝謝妳替我擋一次

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

同事掛嘴邊！iPhone 13 Pro「一文案尬爆」　他驚呆：超天才

台灣首間BTS快閃店進駐華山！3大必拍打卡牆、超過300周邊免費入場

LIVE／「莫德納混打高端」招募試驗　陳時中最新說明

台大醫院西址腫瘤病房「改防疫專責單位」　張上淳證實研議中

一直打不到疫苗原因曝！兒科醫嘆「打莫德納的準備接高端」

「5星座」中秋前後偏財運爆棚！專家曝「這星座」會中大獎

睽違8年第一次！9／21晚上7：55「正宗中秋滿月」將現身

果粉點名「最值得買的是它」　10大亮點曝光：1萬多get超強新品

好市多上架踢不爛！男款「經典黃靴」47折殺爆　網驚呆：美國價

禁止廚餘養豬也守不住非洲豬瘟　陳吉仲揭「史上最好的機制」

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

Sandy曝妹婚禮差點「忘記載鹿希派」　家族合照弟弟還「遭請走」存在感堪憂XD

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！ 操盤進8公斤大麻「只收虛擬幣」

資深藝人龍劭華過世！享壽68歲　突昏倒送醫搶救無效...

最後救護畫面曝！龍劭華猝逝高雄　劇組吃飯找不到人...開門見倒床邊

許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好

藝人龍劭華過世！享年68歲　高雄85大樓內昏倒搶救無效亡

藝人龍劭華過世！享壽68歲　高雄85大樓內昏倒搶救無效亡

謝金燕示範「吃不胖技能」　捧便當熱舞！經紀人看了都胃痛

同事掛嘴邊！iPhone 13 Pro「一文案尬爆」　他驚呆：超天才

台灣首間BTS快閃店進駐華山！3大必拍打卡牆、超過300周邊免費入場

LIVE／「莫德納混打高端」招募試驗　陳時中最新說明

台大醫院西址腫瘤病房「改防疫專責單位」　張上淳證實研議中

一直打不到疫苗原因曝！兒科醫嘆「打莫德納的準備接高端」

「5星座」中秋前後偏財運爆棚！專家曝「這星座」會中大獎

睽違8年第一次！9／21晚上7：55「正宗中秋滿月」將現身

果粉點名「最值得買的是它」　10大亮點曝光：1萬多get超強新品

好市多上架踢不爛！男款「經典黃靴」47折殺爆　網驚呆：美國價

禁止廚餘養豬也守不住非洲豬瘟　陳吉仲揭「史上最好的機制」

96封標單創新高！高市賣地進帳21億　加價超過1億也要搶

朱立倫批民進黨「黑兩蔣」　卓冠廷嗆：權貴階層無法體會白色恐怖

振興五倍券官網搶先看！八大部會加碼券「天天都可抽！」

龍劭華「未曾公開的影片」曝　蔡英文悼： 懷念他帥氣不羈的身影

文山特區房價年漲5~8%　預算千萬想買3房「不可能」

同事掛嘴邊！iPhone 13 Pro「一文案尬爆」　他驚呆：超天才

汽水泡麵詭異消失　她意外撞見「深夜1幕」嚇壞：天花板上有住人

看完發表會「心動買iPhone 13」　網喊+1曝這點「不考慮Pro系列」

女移民官控主管男友襲胸　看片「手游」她自爆人工奶！暗批他豬哥

iPhone 13來了！　中華電信9／16下午2點限量預約

生活熱門新聞

LINE「收回訊息」功能消失？她查原因崩潰

iPhone 13發表會PTT激推「天峰藍」　鄉民讚爆：美賣欸！

第一劑選AZ？醫：有牛肉麵，為何要選陽春麵

打死不登陸！璨樹超離奇「郵輪式路線」曝　網瞪大眼

下周可能又有颱風　預測路徑出爐

第八輪AZ疫苗今天開打　6大QA一次看

兒穿涼鞋被罰站！恐龍媽「衝學校開譙」指名校長

莫德納混打高端！台大試驗10月有結果

一張圖秒懂怎麼領！　郵局10／4開放預約振興五倍券

北市裝修工序列比對出爐！與幼兒園一致

網紅美足寫真出爐！　足控嬌喊「踹我」

不是BNT　醫推薦第一劑打這支疫苗：保護力最好

即／3貨輪驚爆28確診　曾停泊高雄港

恐又有新颱「電母」！　最快生成時間曝

更多熱門

相關新聞

外送屌打志願役？老鳥「長文吐心聲」被推爆

外送屌打志願役？老鳥「長文吐心聲」被推爆

近年來外送行業正夯，一名網友日前在停等紅燈時，赫見8位年輕的外送員，讓他不禁好奇，「這一行是不是讓志願役招募變得更加困難？」此番話掀起熱議，同時也讓老鳥有感而發，寫長文吐露心聲。

公認「好市多最雷物」撒滿地　店員暖舉讓她哭了

公認「好市多最雷物」撒滿地　店員暖舉讓她哭了

職場4招「人際關係排毒法」

職場4招「人際關係排毒法」

日網「3招用錢法」 不用辛苦記帳

日網「3招用錢法」 不用辛苦記帳

「內向者」10特質比別人更有優勢

「內向者」10特質比別人更有優勢

關鍵字：

Workworks職場人新創公司員工人才特質

讀者迴響

熱門新聞

即／龍劭華死因出爐！檢方曝「疾病因素」

快訊／資深藝人龍劭華過世！享壽68歲

LINE「收回訊息」功能消失？她查原因崩潰

龍劭華永別了！親友扶靈慟喊「下車了」

龍劭華「坐在沙發走的」！25年妻撕心裂肺哭喊

快訊／龍劭華高雄85大樓27樓猝逝　警方回應了

龍劭華、楊可涵2度演爺孫　這部台劇3演員當天使了

66萬人還沒申請！勞動部1萬元生活補貼9月底申請截止　錯過不受理

龍劭華最後通話對象曝！疑下午向櫃台求助心臟不適

iPhone 12大跳水！　蘋果官網最新價格一次看

龍劭華過世現場畫面曝！開門見人倒床邊

雙胞胎墜10F慘死　媽媽還在開直播

YouTuber叫兒裝哭忘剪掉　網爆罵

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！操盤進8公斤大麻

Junior上山看小鬼！「奇妙巧合」讓他一震：地球上最浪漫

更多

最夯影音

更多
獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」
Sandy曝妹婚禮差點「忘記載鹿希派」　家族合照弟弟還「遭請走」存在感堪憂XD

Sandy曝妹婚禮差點「忘記載鹿希派」　家族合照弟弟還「遭請走」存在感堪憂XD

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！ 操盤進8公斤大麻「只收虛擬幣」

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！ 操盤進8公斤大麻「只收虛擬幣」

資深藝人龍劭華過世！享壽68歲　突昏倒送醫搶救無效...

資深藝人龍劭華過世！享壽68歲　突昏倒送醫搶救無效...

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面