新創公司最愛「7種員工特質」　適應力要強、最後一點做到的很少

文／職場人

隨著新創公司、個人品牌如雨後春筍般地創立，Z世代年輕人也愈來愈嚮往這些行業，新創公司有別於一般企業，除了剛成立不久營運狀況仍有待評估之外，新創公司的工作環境通常也是快節奏、變化性多，因此所需人才通常也會有明顯的人格特質，下列編輯整理普遍新創公司最愛的7個員工特質：

新創公司最愛員工特質1：適應力強

▲新創公司最愛的7個員工特質（圖／pixabay，下同）



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新創公司最愛員工特質第1點為「適應力強」，由於新創公司通常都是充滿著不確定性及變化性，適應力強的人通常也具有高度彈性能適應變動，比較可以在這快節奏的公司文化中生存，比如因應流行趨勢而臨時更改的企劃，亦或是突如其來的活動專案。此外，新創公司內部上下級較不明確，也容易有分工問題，每位員工可能要身兼多職，能否適應不同職位、工作內容也是考驗之一。

新創公司最愛員工特質2：創意、創新力

新創公司最愛員工特質第2點為「創意、創新力」，新創公司的特色之一就是思想比較前衛，常需跟著時事、趨勢而變動，除了需要很強的適應力之外，若有本身具有創新及創意力的人也格外加分，日常可以培養自己對時事的靈活運用力，比如看到一則新聞、一個事件或參加一場活動時，多延伸思考是不是可以將其套用在ＯＯ專案上，或是有沒有什麼很棒的想法是可以借鏡的，藉此蒐集自己的創意靈感庫。

新創公司最愛員工特質3：能接受高未知性

新創公司最愛員工特質第3點為「能接受高未知性」，如同前述所說，新創公司的變動性較大，也比較願意嘗試新事物，所以工作內容會比一般企業來得難以預測，這是因為沒有前車之鑑、沒有一套已經做過的流程參考，職場人可能得從零開始自己摸索，中間可能會遇到反覆修改、測試，甚至最後結果還是失敗等困境，若你無法接受沒有SOP或未知性高的工作，可能就得考慮是否適合新創公司！

新創公司最愛員工特質4：超強學習力

新創公司最愛員工特質第4點為「超強學習力」，新創公司講求創意與變化，在這之中職場人除了身心都要保持靈活彈性之外，能力上也要跟著公司、跟著時事趨勢不斷地與時俱進，若能成為「跨領域人才」，到哪都吃香。（公司沒有你也不行啊！！）

新創公司最愛員工特質5：團隊協作力

新創公司最愛員工特質第5點為「團隊協作力」，比起一般的企業，新創公司雖然內部上下級較少有明顯的層次結構，但是卻格外地講求團隊氛圍及合作，因此若你具有領導風範、擅長溝通、統籌，或許可作為各部門間的協調者，凝聚公司向心力。

新創公司最愛員工特質6：洞察力

新創公司最愛員工特質第6點為「洞察力」，前述有提到新創公司大多會隨著流行趨勢而調整營運政策，因此員工是否擁有對時事的敏感度、對市場趨勢的洞察力，能夠運用、分析、判斷這些訊息，並轉化成對公司有利的資訊。通常擁有這特質的人，相較之下也會對新事物比較有好奇心、學習心。

新創公司最愛員工特質7：自律

新創公司最愛員工特質第7點為「自律」，新創公司除了上下級結構不明顯、分工容易較不明確之外，通常公司文化風氣、工時、工作方法也會相較一般企業來得更多彈性及不確定性，少了生硬的規定束縛，員工得自發性地要求自己，保持自律，如果你是一沒人督促就容易工作懈怠，那麼得好好思考自己究竟適不適合這類型的公司。

以上7點關於新創公司最愛的員工特質，職場人是不是也符合呢？其實這些人格特質在一般企業裡也是非常加分的，但在新創公司卻是一種通關券的概念，有了這些特質你才有更大的機率錄取。日常可以觀察身邊是否有這類型的人，與之共處學習，你也會越來越棒！

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