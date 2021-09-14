外送屌打志願役？老鳥吐心聲「太糜爛失去上進心」　中肯文被推爆

▲示意圖，與本文無關。（圖／翻攝自國防部發言人臉書）

記者周亭瑋／綜合報導

近年來外送行業正夯，一名網友日前在停等紅燈時，赫見8位年輕的外送員，讓他不禁好奇，「這一行是不是讓志願役招募變得更加困難？」此番話掀起熱議，同時也讓老鳥有感而發，寫長文吐露心聲。

網友在PTT提到，現在上下班的路上，常常能看到外送員，尤其是晚餐時間，最扯的是某天下班時，跟他在同一路口等紅燈的外送員就多達8位，「雖然戴著口罩，還是看得出來是2X-3X歲的男性外送員，看起來身材標準，BMI沒超標，可以去簽志願役士兵，但這些人不簽下去。」

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他接著表示，會選擇做外送，一來應該是時間彈性、自由度高，二來拚一點可月賺4-5萬元，甚至比志願役士官更多。

對此，就有老鳥寫下心裡話，「謀事在人、成事在天，做什麼工作根本不是重點，而是你這個人到底有多少能耐，小弟義務役當完1年之後，有留營1年當志願役，我的觀察是，簽了志願役後，最可能發生的事情是，裡面糜爛的環境讓你這個人完全失去上進心，因為你做什麼都沒辦法改變這個環境，畢竟官不夠大，而真的當上官的人，為了保官位怕東怕西，也不願意改變什麼。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／翻攝青年日報）

其中，有位阿兵哥讓他印象深刻，對方因家境清貧而入伍，但他很有想法，會主動跟連上爭取各種受訓的機會，「在我退伍前，他EMT有了、泳訓也去了、大車照也考到，還趁著空餘時間去補大學學歷，下課回來也不是去打網咖、睡覺擺爛，而是把該負責的業務做完，甚至會分擔夜哨，這種人的處事態度在哪邊都是人才。」

最後，他直言，「所以熊貓影不影響國軍招募，我個人認為也許有，但做熊貓比較好轉職這種觀點，算了吧...真的有能耐的人，這些都是人生的中繼站而已，能不能夠在人生每一個關卡，都從中學習對自己有用的東西才是真的。」

中肯文獲得高度讚賞，鄉民紛紛回應，「推認真心得文」、「心態健康」、「優文，重點在心態，和幹什麼無關」、「優文！還好你只簽1年，太浪費人才」、「當兵最有用的頂多受訓和考照」、「認識一個指職軍官，為錢簽下去，結束後也是考上消防員」、「大多數的人還是隨波逐流的」、「好久不見的正向文章」。