公認「好市多最雷物」秒撒滿地　店員1暖舉讓她哭了！網炸：全丟掉

▲原PO把沙拉撒滿地，員工超暖解圍！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

好市多退貨太佛心，員工的貼心舉動，更讓會員暖在心裡！一名女網友透露，昨（13）日在賣場不慎打翻雞肉沙拉，地上慘不忍睹，員工見狀趕緊清掃完，接著奉上新的沙拉盒，讓原PO感到到噴淚。對此，不少人公認此款包裝設計太雷，「碗的設計不好拿很滑」、「我是…買了二盒回到家後灑滿了整個機車的車箱」。

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，昨晚去逛好市多南屯店，在冷藏區拿了2盒凱薩雞肉沙拉，不料才拿在手上，下秒悲劇發生，原PO不慎手滑，「飛走的沙拉自由落體（噴）到一個店員面前，撒的滿地都是。」

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當下一陣慌亂，店員PO急忙清掃沙拉，收拾完殘局後，店員急忙詢問「妳都沒吃嘛？」接著趕緊遞上新的沙拉，當下原PO一度暖哭，並在內心驚嘆「感激涕零！溫馨感人！特別感謝好市多的店員。」

文章曝光後，引發3千多名網友讚爆，「好的服務，真的會讓人感動很久」、「會不會是員工買單」、「以前有貼膠帶，現在要記得自己去貼膠帶」、「其實好市多員工大多都是不錯的，態度也都很好，只是不知怎麼了，近期的品管似乎有點漏洞」。

▲網友建議，務必要拿膠帶黏好！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



留言串中，一票苦主哀號，都遇過撒翻沙拉的糗事，「真好，我上次是自由落體在家門口...哭」、「這種包裝真的風險頗高，我也撒過大理石麵包，全部丟掉⋯差點淚灑」、「我昨天的也摔了、但在家門口自摔、自己掃沒人賠給我」、「我上次也是酸白菜鍋灑一地，附的丸子滾超遠的」、「這個碗的設計不好拿很滑」、「我也有一次結完帳，沒拿好打翻，也是補一盒給我，覺得很不好意思」、「我是…買了二盒回到家後灑滿了整個機車的車箱」。

▼網友嘆，食物撒滿地，最後也只能丟了！（圖／記者曾筠淇攝）

