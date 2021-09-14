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時力提聯立制修憲　立委席次113增至156席「不分區門檻降為3％」

▲▼王婉諭批選舉制度傾向大黨，時力提修憲案。（圖／翻攝王婉諭臉書）

▲王婉諭批選舉制度傾向大黨，時力提修憲案。（圖／翻攝王婉諭臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

自2008年的立委選舉開始，台灣採用「單一選區兩票並立制」，時常遭在野黨抨擊過於傾向大黨。時代力量立委王婉諭14日臉書宣布，時代力量正式推出聯立制修憲草案，讓更多元的聲音能夠進入國會。

王婉諭表示，在2004年的第六屆立法委員選舉時，台聯和親民黨這兩個政黨合計拿下225席的總席次中的46席。然而這樣的抗衡態勢，卻馬上在2008的第七屆立委選舉中風雲變色，兩黨瞬間僅剩下1席。原因就是因為憲法增修條文修正後，立法院正式改為「單一選區兩票並立制」，而在這個制度下，113席的總席次當中，就有73席是區域立委，幾乎佔據了國會的組成主體。

王婉諭批評，單一選區屢遭詬病的，就是「贏者全拿」的制度思維，不論實際得票比率為何，只要無法在選區中出線，就無法取得席次。在這樣的框架下，為了讓自己較支持的支持者出線，選民就更容易產生棄保心態。

王婉諭認為，這樣的制度走向讓大黨更容易鞏固勢力，更導致第三勢力小黨在地方選舉中幾乎毫無機會。而為了在這樣的零和選制中競爭，也讓區域立委必須花費更多的時間處理地方事務，甚至強化了地方綁樁、利益至上的文化。

王婉諭表示，在時代力量的版本上，我們嘗試調和了「尊重地區民意」、「政黨全國支持度」和「代議士運作成本」三個面向。在席次設計上，會有73席區域立委、 10席原住民立委，以及73席不分區立委。立委的總席次是固定的，以避免立法委員人數增加所帶來的成本。另外，我們也會將不分區的當選門檻調降至 3%，除了鼓勵小黨的發展，也要讓更多元的聲音能夠進入國會。

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