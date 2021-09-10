藝FUN券去年85%用在購物看電影　王婉諭批文化部：藝文紓困不繼續？

▲王婉諭批藝FUN券無助藝文產業。（圖／翻攝王婉諭臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

行政院日前公布五倍券加碼細節，引起在野黨關注。時代力量立委王婉諭10日臉書發文批評，藝FUN券消費比重有8成5集中於購買物品及看電影，她批評，算再次發放藝FUN券，恐也難以刺激民眾進行藝文消費，文化部應直接編列紓困預算。

王婉諭指出，以去年藝FUN券的發放情形來看，佔比最大宗使用的是「書店及出版產業」，佔總額大約60％左右，其次是「電影業」約25%左右，兩者加起來就佔了8成5。對比受創同樣嚴重的「表演藝術產業」、「博物館及地方文化館」和「文化資產保存及社區營造產業」，卻只有7.4%、3%和2%，「視覺藝術及工藝創作產業」更加慘烈，甚至只有1%。可以看得出來，藝FUN券的消費使用比重，仍集中於購買物品以及看電影，對於受創同樣嚴重的表演藝術、文資展覽、視覺藝術等，卻幾乎沒有相應的振興效果。

王婉諭表示，原本藝文工作者受疫情影響，收入已經大幅下滑，必須仰賴紓困補貼方案來維持生計，而在今年5月到7月的三級警戒，更是雪上加霜，所有藝文演出及展演活動都被迫中止。

另外，行政院在昨（9日）舉辦的振興記者會中，除了五倍券的相關措施外，文化部也針對「藝FUN券」準備推出第二波相關計畫，而同樣在送來的預算書中，文化部編列的16.1億的預算，也全數作為藝FUN券使用，那針對今年5月至今受影響的藝文紓困補助，就不繼續下去了嗎？

王婉諭強調， 台北市藝術創作者職業工會也在昨日指出，依照主計總處4到6月資料中，於疫情衝擊期間，包含大多數藝文工作者的「藝術、娛樂及休閒服務業」行業項目中，總營業額減少了8.31％、就業人口減少6.9％、受僱用勞工人數更減少32.9％，可以說是受疫情衝擊最嚴重的產業之一。文化部應該於本次第四次追加預算及其他可動用的預算，編列「藝文紓困5.0自營工作者紓困方案」，並全面地協助自今年5月中至今已斷絕生計的藝文工作者度過難關。

王婉諭批評，面對未來疫情的種種不確定性，都無疑給才剛要復甦的藝文產業再度重擊，就算再次發放藝FUN券，恐也難以刺激民眾進行藝文消費，因此，她建議，若藝FUN券政策要推行，更應該重視上一次發放結果的數據，讓受創嚴重的表演藝術、展覽、視覺藝術等產業，能有相應的使用消費比例，達到實質的振興效果，確切將錢花在刀口上，均衡地幫助所有藝文產業。