時力黨團將提「新國體法2.0」修法　要求體育署檢討國手津貼

▲時代力量立法院黨團召開「體育改革不能停，國體法要2.0」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量立法院黨團幹事長王婉諭9日表示，今天是《國民體育法》明訂的國民體育日，時力黨團要求體育署保障選手權益與落實執法，並且將重新提出「新國體法2.0」，讓國人延續東京奧運的動能，一起推動體育改革，提升整體體育環境。

時代力量黨團9日上午召開「體育改革不能停，國體法要2.0」記者會，說明2017年《國民體育法》修法後未落實之處，並呼籲體育署落實執法、保障選手權益，盤點現行問題，並且提出新國體法2.0的修法版本。

王婉諭指出，台灣的全職國手沒有其他工作、全心投入培訓，國訓中心提供的待遇卻僅有每月3萬元；非全職選手一旦進入培訓計畫集訓，原工作就極可能被迫留職停薪甚至離職，獲得的政府補助更只有1萬5500元。

王婉諭表示，除了津貼政策，選手和協會也鮮少簽訂雙向的書面契約，無論是培訓或出賽期間，幾乎都只有以切結書規定選手的義務責任，一旦雙方在遴選或培訓中出現爭議，選手往往無法受到明確保障。

王婉諭呼籲，體育署應該重新檢討國手的津貼政策，並且擬定相關契約範本，並且提供完善的爭端解決機制，才能給予選手更多的保障。

▲時代力量立法院黨團幹事長王婉諭。（圖／記者屠惠剛攝）



時代力量黨團總召邱顯智提及，2020年2月棒球、網球、羽球、游泳4大協會成員被虛灌人頭、操控協會選舉，法院均已做出司法判決。此外，冰球、網球、羽球等協會的秘書長，也因詐欺及偽造文書等罪遭到判刑。

然而，邱顯智指出，《國民體育法》卻無法有效限制舞弊的高層繼續擔任協會要幹，回顧體育署面對以上單項協會選務弊案，卻始終毫無作為，不禁令人懷疑政府貫徹體育改革的決心。

邱顯智再指，根據立法院預算中心的報告，體育署一年發出35億給全國71個體育協會，其中僅有17個協會在期限內完成核備財務報表，網球協會交給體育署的財務報表，更被發現缺少附註的項目但檢視訪評報告，體育署竟仍欠缺要求協會改正。

邱顯智強調，體育改革已經進行4年，體育署至今針對「落實體育團體的排黑條款」及「財務透明化」卻始終無法落實，體育改革不應只是拿獎牌、辦遊行，儘快落實健全的制度及合理的資源分配，才是完成改革的實質途徑。

▲時代力量黨團總召邱顯智。（圖／記者屠惠剛攝）



時代力量黨團副總召陳椒華表示，2017年立法院三讀通過《國民體育法》之後，體育署宣稱該年為體育新紀元，但至今政府除了對選手保障依舊不足外，單項協會重要幹部還因爲選務弊案被判刑還繼續任職，財務公開透明沒有確實落實。

陳椒華指出，甚至有部分單項協會因人事輪替制度的不夠週全，讓協會淪為被單一勢力把持，更有協會的重要幹部，擔任職務達數十年，即使各種爭議纏身仍可繼續任職。

陳椒華說明，《國民體育法》第39條除了規定理事長有任期限制之外，相關重要幹部如秘書長，也應一併修法規範任期，讓人事得以新陳代謝。

此外，陳椒華也說，時代力量黨團也主張，主管機關除了要明訂利益迴避的範圍和違反時的處置準則之外，更應該要修法明定特定體育團體禁止買買、租賃、承攬等交易行為與對象，以杜絕利益輸送的弊案發生。

▼時代力量黨團副總召陳椒華。（圖／記者屠惠剛攝）

