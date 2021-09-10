去年青少年自殺通報近萬　醫師建議憂鬱議題入健康教育課程

▲時代力量黨團舉行記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

今天是世界自殺防治日，據衛生福利部2020年統計，自殺為台灣青少年族群僅次於意外的第二大死因，自殺死亡率更連續攀升20年。時代力量立委邱顯智10日表示，近5年衛福部關於國民心理健康預算過低，每人每年可用金額不足30元，應該重新檢討現行資源制度；林口長庚醫院精神科醫師張家銘則建議，教育部應將精神疾病、情緒問題放入健康教育課程，讓學生學習如何在面對憂鬱時「自助」及「助人」。

時代力量黨團今天舉行「校園專輔待改善，心理健康不漏接」記者會。邱顯智說，自殺高居年輕世代主要死因第二名，衛福部2016年提出「2025衛生福利政策白皮書」，設立2020年死亡率需降至10.8，但去年實際死亡率為12.6，顯示政策目標未達標，應該重新檢討資源制度，舉例來說，近5年衛福部編列「國民心理健康第二期計畫」預算，每人每年可用的預算金額不足30元，比一碗泡麵的價格還少。

時代力量立委陳椒華補充，現行大專院校專業輔導人力面臨3大困境，包括專輔人力流動高、行政負擔重、專輔人力難補足；王婉諭也說，根據統計，學生自殺身亡個案近7成未曾接觸校內輔導資源，呼籲應結合家庭、學校、社衛政力量，讓現有輔導機制發揮即時的效益，自殺比例下降不能只是目標，而是要實際落實，讓孩子們面對辛苦時能被接住，這才是最重要的目標。

張家銘表示，去年台灣0至14歲青少年自殺死亡率成長，且15至24歲自殺通報增加，接近1萬多人，顯示青少年自殺有年齡層越來越低的狀況，不可忽視。他直言，現在的青少年「Z世代」從出生開始就是網路世代，常在面對情緒問題時無法求助，雖然衛福部、教育部近年都注意到這個問題，但校園心輔人力不足、多數青少年未向外求助，仍是一大問題。

張家銘建議，教育部應評估是否把認識精神疾病、覺察自己的情緒問題放在健康教育課程，讓學生可以自我覺察「自助」，另一方面，也讓青少年學習陪伴、傾聽、支持陷入憂鬱的朋友來「助人」，同時外界也需要多多關心，避免在憂鬱的青少年身上貼標籤。