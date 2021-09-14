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嬰出生11天就夭折！爸媽心碎目送下葬　剩1條「血淋淋人腿」躺棺材

▲▼ 嬰兒示意圖 。（圖／LibreStock）

▲墨西哥一對父母下葬夭折男嬰，卻發現棺材裡出現一條人腿。（示意圖／LibreStock）

記者吳美依／綜合外電報導

墨西哥瓦哈卡州（Oaxaca）發生一起離譜事件，一對父母原本滿心期待迎接新生兒，未料孩子出生後才發現身體缺陷，導致男嬰來到世間短短11天就不幸夭折。他們隔日舉行葬禮，並且在下葬前看了兒子最後一眼，卻發現棺材裡竟出現一條血淋淋、被截肢的人腿。

El Universal、《每日星報》等外媒報導，男嬰9月2日病逝於墨西哥社會保險機構（Mexican Social Security Institute）郊區分院，父親隔日前來太平間領回一副小棺材。這一家人稍後才發現，棺材邊緣竟流下幾滴血液，慌忙打開確認，才驚覺弄錯棺材。

這對父母內心感到二次受創，但仍強忍悲痛，趕緊將截肢人腿送回醫院，再把兒子的遺體帶回家。但是，院方卻不願承認疏失，不僅怪罪家屬沒有善盡確認責任，還堅持向外界表示，男嬰父親也願意扛起責任。

瓦哈卡州總檢察長辦公室已經針對此案展開調查，根據其聲明，雖然本案涉及人類遺體的敏感議題，但由於疏忽已經被改正過來，因此該被究責的醫院員工不會面臨任何指控。


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