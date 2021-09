▲墨西哥發生規模7.0地震。(圖/翻攝自USGS)

記者詹雅婷/編譯

墨西哥南部當地7日晚間8時47分(台灣8日上午9時47分)發生規模7.0強震,依據美國地質調查局測得數據,震源深度約50公里。目前當地並無傳出傷亡消息,但已知震央接近度假勝地阿卡普科(Acapulco),且遠在約320公里外的墨西哥城(Mexico City)也感受到搖晃。

依據美國地質調查局數據,地震震央位在格雷羅州普韋布洛馬德羅(Pueblo Madero)東南東約8公里處,稍早一度判定地震規模為7.4,現已下修至7.0。

依據美國海嘯預警系統稍早發布的警示,有海嘯潛在威脅(Tsunami Threat)。美聯社報導,當地震感相當強烈,搖晃時間持續將近1分鐘。

There is a potential tsunami threat in Mexico for this quakehttps://t.co/cm9MpEGxMv pic.twitter.com/JCbtS59F2t