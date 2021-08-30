逾2000阿富汗記者「申請撤離」人數持續增　歐美多國只願再收15人

▲《路透》戰地記者西迪奎（Danish Siddiqui）在阿富汗國家安全部隊與塔利班武裝分子爆發的衝突之中喪生。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

阿富汗情勢緊張，不僅傳出塔利班在各地處決異議者，極端組織ISIS-K也發動自殺炸彈恐攻，國際記者聯盟（IFJ）表示，目前已經收到超過2000名阿富汗記者提出的撤離申請，目前已與塔利班政府接觸，希望能為記者在喀布爾機場安排撤離通道。同時，墨西哥政府聲明，86名阿富汗媒體工作者與家屬已於29日入境。

▲《路透》記者西迪奎生前拍攝到阿富汗與塔利班交戰的畫面。（圖／路透）

根據巴基斯坦《喀拉蚩新聞報》報導，負責阿富汗記者事誤的IFJ副秘書長迪爾（Jeremy Dear）受訪表示，目前IFJ已經透過附屬機構收到超過2000份阿富汗媒體工作者的撤離申請，且人數不斷增加，IFJ正在向美國、加拿大、墨西哥、英國、德國、法國、西班牙、義大利、北馬其頓等國進行協商，要求發給簽證，但儘管多國給予正面回應，IFJ也表示將承擔運輸費用、住宿費與生活費，但幾乎沒有國家願意接收超過10到15名的人員。

迪爾擔心，美國設下的31日最終撤離期限一到，喀布爾機場的航班被中斷，就會束手無策。迪爾表示，IFJ已與塔利班政府領導層接觸，希望能為阿富汗記者安排機場的安全撤離通道，但塔利班不允許持有外國簽證的媒體人士離境，這讓IFJ無能為力，並透過對局勢的監測看到阿富汗媒體界的恐慌與絕望，「我們對阿富汗的情勢表示關切，希望塔利班與我們合作。」

另據路透社29日報導，墨西哥政府發布聲明，有86名來自阿富汗的媒體工作者與其家屬已於29日自墨西哥市國際機場入境，搭乘這架最新班機的大多都是在當地為《華爾街日報》工作的記者，接收阿富汗人是一個政治決策，完全遵循人道主義援助的歷史傳統。上周，墨西哥從阿富汗接回124名記者與家屬，其中包含多名《紐約時報》的記者。

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