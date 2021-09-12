嫩妹鄰居「內衣褲晾院子裡」　她崩潰報警：勾引我老公！

▲ 女子將內衣晾在自家院子裡，卻被鄰居投訴。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

墨西哥金塔納羅奧州發生一起離譜事件，一名婦女向警方報案，指控住在隔壁的年輕女鄰居，每逢周末就會將洗好的內衣褲晾在院子裡，一切都是為了「勾引她丈夫」，相當沒有道德。

《都市日報》6日指出，這起事件發生於金塔納羅奧州的拉斯布里薩斯（Las Brisas）附近，42歲婦女尤維查（Yuvitza E.）撥打911報警，指控23歲的鄰居故意將內衣褲晾在院子裡，且總是晾在別人看得見的位置，不道德且妨害風化。

當地《El Heraldo de México》8月5日報導，警方前往尤維查家中調查時，尤維查強調，鄰居這麼做都是為了勾引她丈夫，因為對方總是在周六白天洗內衣褲，而周六也是尤維查的丈夫不用外出工作的日子。當尤維查發現丈夫休假在家時，竟然會從窗戶偷看鄰居的內衣褲，感到相當震驚。

尤維查表示，她曾直接警告鄰居，不要再騷擾她的丈夫，但對方無視她的警告，因此要求警方，以不道德的罪名逮捕她的鄰居。但警方十分為難，因為尤維查的說法沒有任何根據，鄰居的行為也沒有違法，只能建議尤維查多與丈夫對話，避免再與鄰居發生衝突。

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