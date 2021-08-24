女兒趁夜溜滑梯　背後「陰森白臉」突靠近！4秒驚悚畫面嚇壞她

▲墨西哥一名母親拍到女兒身後的鬼臉，但也有人認為，那只是個戴面具的人。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

墨西哥一名母親上個月帶著女兒到公園玩溜滑梯，更把過程拍了下來，紀錄孩子玩耍的一幕。豈料當她看影片才發現，當時女兒身後居然有個清晰可見的白色鬼影，還在愛女溜下滑梯的那一刻，向前移動探頭，把她嚇壞。

太陽報報導，事發於墨西哥聖尼古拉斯市（San Nicolas de los Garza）的兒童公園，當時這名女童的姊姊就坐在溜滑梯底部，吃著零食，身穿粉色衣服女童則在上方張開雙手，開心溜下來。然而姊妹倆和媽媽當下都沒注意到女童身後的驚悚景象。

依據女童母親在臉書發布其中一段4秒影片，可見女童在溜下滑梯的那一瞬間，她的身後有個清晰可見的白色鬼臉，且正在向前移動，在探頭後才向後消失。

這一幕讓女童的爸媽嚇壞，依據這名母親的說法，她看了影片才發現這個狀況，「我不知道為何這種事會發生在我寶貝女兒身上，每次看到這段影片就會起雞皮疙瘩……誰能給我一個解釋，這讓我太驚嚇了。」

這段上個月拍攝的影片如今在網路瘋傳。部分網友表示，那個臉真的很嚇人，但也有人說，那只是個戴著面具的人。

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