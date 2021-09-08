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墨西哥最高法院裁定「墮胎定罪違憲」　女權一大進展

▲▼ 墨西哥最高法院裁定，將墮胎定罪違憲。（圖／路透）

▲ 支持墮胎合法化的墨西哥女性開心歡呼。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

墨西哥最高法院7日一致裁定，科阿韋拉州將墮胎定罪違反憲法，寫下女權歷史新頁，也為全國墮胎合法化鋪路。然而，就在和科阿韋拉州接壤的美國德州，堪稱全美最嚴墮胎禁令的「心跳法案」1日正式上路，不僅禁止懷孕6周後墮胎，更允許公民控告尋求墮胎的婦女。

《衛報》報導，墨西哥最高法院7日以10對0的票數一致通過，科阿韋拉州對終止妊娠的刑事處罰違憲，認為禁止自願中斷懷孕侵犯女性身體自主權，要求該州將這項罰則從刑法中刪除。

法官阿奎拉（Luis María Aguilar）說明，「這不是墮胎權利的問題，而是婦女及有生育能力者的決定權。」法官赫納德茲（Norma Piña Hernández）表示，必須無條件保護女性隱私與自主，相信其決定是經過深思熟慮且理性的。最高法院法院長札爾迪瓦（Arturo Zaldívar）指出，「對墮胎定罪懲罰了這個國家最貧窮、最邊緣、被遺忘且最受歧視的婦女，本質上是在懲罰貧窮。」

這項裁決與美國近來限制墮胎的行動形成強烈對比，也延續拉丁美洲墮胎合法化的趨勢。此前，阿根廷立法機構在去年12月投票通過，允許懷孕14周內的婦女墮胎。

墨西哥截至目前僅首都墨西哥市及其他3個州允許懷孕12周內墮胎，墨西哥市在2007年將墮胎合法化，當時最高法院表示支持，認為這項決定符合憲法，另外3州則是在過去2年內取消限制，但各州有權自行制定衛生政策。墨國32州有超過一半隨後通過憲法修正案，宣布「生命始於受孕」。

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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