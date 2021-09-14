女地鐵站被撞「要求說對不起」　遭惡男一腳踹下手扶梯！

▲女被男踹胸口滾下手扶梯。（圖／翻攝自Twitter／NYPD NEWS）
記者李振慧／綜合報導
美國紐約市布魯克林地鐵站近來發生一起誇張事件，一名男子行走在手扶梯上時撞到一名女乘客，女子要求他應該要說對不起，卻反被一腳踢飛，還在手扶梯上翻滾了幾圈。
當地媒體13日報導，事件發生在9日晚間7時15分，從警方公布畫面可看到，32歲女子在Atlantic Avenue-Barclays Center station地鐵站搭乘手扶梯時，一名穿著白衣的男子經過時撞到她，她只是要求對方道歉，對方回頭看了她一眼，下秒居然朝她胸口一腳踢下去。
警方表示，受害者滾落手扶梯後，造成背部、手臂、腿部、右膝和右大腿有割傷和瘀傷，不過她在現場拒絕前往醫院，警方目前公布監視器畫面，希望民眾能幫忙提供線索，盡快將惡徒繩之以法。
WANTED for ASSAULT: Do you know this guy? On 9/9/21 at approx 7:15 PM, at the Atlantic Ave-Barclays Center Station in Brooklyn, the suspect kicked a 32-year-old woman in the chest, causing her to fall down the escalator. Any info? DM @NYPDTips, or anonymously call 800-577-TIPS. pic.twitter.com/j6yFToIlvU— NYPD NEWS (@NYPDnews) September 13, 2021
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