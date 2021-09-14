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布林肯駁中方「背棄盟友說」：美國不會再繼續深陷阿富汗

▲▼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國務卿布林肯就阿富汗撤軍一事備詢。（圖非本次事件／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在美軍撤退阿富汗後，於13日首次接受眾議院委員會質詢，過程中受到民主黨和共和黨的尖銳質問，包括被問到中國官媒《環球時報》的「拋棄盟友說」。布林肯堅持總統拜登的撤軍決定，無論中方如何大肆宣傳，他們最希望看到的就是美國繼續深陷阿富汗泥沼，而這會嚴重違反美國戰略利益。

綜合外電報導，布林肯在長達4小時的質詢中承受猛烈砲火，包括共和黨南卡羅來納眾議員維爾森（Joe Wilson）要求他下台；共和黨眾議員布爾切特（Tim Burchett）說他「雙手沾滿鮮血」；共和黨佛羅里達眾議員梅斯特（Brian Mast）指控他是個「騙子」，並且不給他解釋的機會，「我們不需要聽一個騙子說話」！

布林肯明顯表現出疲憊感，但仍堅持維護總統拜登的撤軍決定，而共和黨議員們的說詞和指控，「完全是錯的，就這麼簡單。」

同樣是共和黨的眾議員史密斯（Chris Smith），以《環球時報》質詢布林肯，指出美國在阿富汗撤軍中手忙腳亂的同時，中國媒體正透過各種管道強力放送「美國終將拋棄盟友」的言論風向，試圖減損台灣人民對美國的信任，並堅持一貫的論調放話「兩岸統一是最終的歷史道路」。

對此布林肯回應，無論中國如何大肆宣傳，中方最希望看到的不過是美國繼續深陷阿富汗戰爭，不論5年、10年或20年，因為這樣會嚴重違反美國戰略利益；然而他說若美軍繼續在阿富汗駐軍，其實也違反中國的戰略利益，但並未進一步解釋。

對於各種針對拜登政府的質疑，布林肯直言表示本屆政府接手的正式川普政府的政策，「川普政府任內的做法只留給我們兩個選擇，一個是撤軍，一個是把戰事升級。」他說終結美國史上最長的戰爭，避免下一個十年仍被迫繼續投入這個漫長作戰，美國政府做的是正確的事。

布林肯也就阿富汗撤退與難民轉移與收容的延遲追究國會，表示國會在審核特別移民簽證時速度過慢，還創造了14道繁複的手續把事情搞得更複雜，再加上穿譜政府任內留下的1萬7000個待審的簽證，意指國會在撤軍之亂中也難辭其咎。

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