同一間店連中3次樂透！　好運男4年爽得5千萬元他驚呼：太罕見了

▲男子在同一間店中了3次大獎。（圖／翻攝自Twitter／NC Education Lottery）

記者李振慧／綜合報導

美國北卡羅萊納州一名男子4年來在同間彩券行竟然中了3次大獎，曾2度中到美元100萬元（約台幣2,770萬元）的他，近來又贏得美元10萬元（約台幣277萬元），贏得的總金額高達美元210萬元（約台幣5,817萬元），超強好運令人羨慕。

來自北卡州卡貝勒斯郡(Cabarrus County)的男子斯普勞恩(Terry Splawn)，6日在商店花費美元20元（約台幣554元）買了一張Premiere Cash彩券，意外就中得美元10萬元獎金，領獎時開心表示，「當天剛好是勞動節，所以對那天來說是一個很好的驚喜」。

其實這不是斯普勞恩第一次中獎，最早於2017年4月，他在同一間商店贏得美元100萬元大獎，當時的獲獎機率是124.8萬分之一，2年後也就是2019年3月，又再次贏得美元100萬元，獲獎機率為180萬分之一。

對於自己的超強中獎運，斯普勞恩表示，「這真的很不可思議，能夠贏錢當然很開心」。當地統計學教授漢尼格(Jan Hannig)也表示，這種機率雖然很罕見，但並非完全不可能。