　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

塔利班硬起來捍衛「在美阿富汗資產」　採取一切法律行動爭取解凍

▲▼塔利班發言人夏亨（Suhail Shaheen）。（圖／達志影像／美聯社）

▲塔利班發言人夏亨（Suhail Shaheen）表示，阿富汗會採取一切法律行動，爭取解除在美資產解凍。（圖／達志影像／美聯社） 

記者林彥臣／綜合報導

極端組織塔利班宣布在阿富汗建政之後，不僅積極尋求國際承認，面對國內百廢待興的情況，也一直對外尋求實質支援，塔利班發言人夏亨（Suhail Shaheen）13日表示，阿富汗政府將採取一切可能的法律行動，爭取解除美國對阿富汗央行的資產凍結。

在今年8月中的，阿富汗政府突然垮台的時候，引發外界質疑阿富汗央行的海外資產，是否會流入塔利班手中的疑慮，於是美國財政部祭出殺手鐧，透過美聯儲和美國銀行管理體系，將阿富汗的海外資產凍結，防止這些現金流入塔利班政權。

根據俄羅斯媒體《衛星通訊社》（Sputnik）報導，夏亨說，「我認為他們應該解除凍結，這是阿富汗人民的錢，我們有很多經濟問題，正因如此，這種凍結行為針對的是阿富汗人民。有必要這麼做。新政府將採取一切可能的法律措施」。

▲美國前聯準會主席葉倫（Janet Yellen）也將被拜登任命為首位女性財政部長。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國雖然灰頭土臉的離開阿富汗，但財政部長葉倫（Janet Yellen）祭出的金融戰殺招，還是讓塔利班不得不屈服。（圖／達志影像／美聯社）

「國際貨幣基金組織」所提供的數據指出，阿富汗央行的資產將近100億美元，相當於全國GDP的3分之1，其中大部分在美國，

目前已知的阿富汗央行資產，基本都是美元的外匯現金儲備，大約有3.62億美元；黃金儲備，價值約13億美元，大部分存在紐約聯邦儲備銀行；另有價值61億美元投資，主要是美國長期國債和短期國債。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►中秋節別忘了買這個

ET快訊
快訊／士林驚傳火燒車　女慘成焦屍
烤肉最地獄食材　網一致點名它「自己帶來自己吃完」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

塔利班掌權後　首架國際商業航班飛抵喀布爾機場

翁山蘇姬因健康因素未出庭　律師稱不是COVID-19

塔利班硬起來捍衛「在美阿富汗資產」　採取一切法律行動爭取解凍

歐洲議會討論對中國戰略　籲推進與「台灣投資協定」

阿富汗「戰神副總統」家中被搜出「1.6億現金」　還有15條金條

10萬Delta病患灌爆「全美ICU病床」　醫師嘆：像第二次世界大戰

美國撤軍影響「新疆安全」？　中國外交部嗆美軍：不負責任

專家憂：染新冠後遺症恐提早失智　輕症者也難擋「退化異常快速」

紐西蘭總理辦公室驚現「白色粉末」可疑信封　政府急封鎖大樓追查

「英國楊丞琳」開口說中文！曝超愛看台灣節目 被看好賺超過38億

許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好

確定合作！澎恰恰深夜現身詳談　連千毅興奮：澎哥將東山再起

吳宗憲二女兒出嫁！聽女婿喊爸　「我看起來比新郎年輕」叫憲哥就好XD

員警見三寶婦闖紅燈回頭追車！離開下秒...騎士後女童沒安全帽

苗栗男被7惡煞一路包抄砍殺！　受重傷衝畫室呼救：有人要殺我

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

女子怕拔智齒腫痛實測消炎妙招 手術前喝1.9公升鳳梨汁超有效！

不怕死？陸男颱風天划橡皮艇偷渡　頂著強風抵金門...1個月已累積4起

小貓懸掛看台...下秒「急墜20m」　他舉國旗神救援！全場球迷齊歡呼

國3彰化段轎車撞護欄又遭追撞 釀火燒車意外！駕駛頭部撕裂傷

塔利班掌權後　首架國際商業航班飛抵喀布爾機場

翁山蘇姬因健康因素未出庭　律師稱不是COVID-19

塔利班硬起來捍衛「在美阿富汗資產」　採取一切法律行動爭取解凍

歐洲議會討論對中國戰略　籲推進與「台灣投資協定」

阿富汗「戰神副總統」家中被搜出「1.6億現金」　還有15條金條

10萬Delta病患灌爆「全美ICU病床」　醫師嘆：像第二次世界大戰

美國撤軍影響「新疆安全」？　中國外交部嗆美軍：不負責任

專家憂：染新冠後遺症恐提早失智　輕症者也難擋「退化異常快速」

紐西蘭總理辦公室驚現「白色粉末」可疑信封　政府急封鎖大樓追查

「英國楊丞琳」開口說中文！曝超愛看台灣節目 被看好賺超過38億

4星彩開「7777鐵支牌」　244注中5千倍獎！台彩血虧2600萬

塔利班掌權後　首架國際商業航班飛抵喀布爾機場

環保人士貼「426公里」路牌　臉書警告涉種族主義：再貼鎖帳號

蕭美琴端出「夜市牛排、珍奶」　雙橡園會晤立陶宛國會議員

翁山蘇姬因健康因素未出庭　律師稱不是COVID-19

23歲大五生「打不到BNT疫苗」！她怨同校不同命：就差一年

不斷人身攻擊遭送考紀會　朱立倫傻眼：請黨中央不要移送張亞中

嚴泰雄買春遭判刑…時隔5年復出接拍新作！　韓網氣炸：怎有臉出來

臉書被降觸及遭酸「分化台灣」　郭昱晴白眼回嗆：學學禮貌怎麼寫

機車族躲太陽一起擠陰影處　他PO文求問「怎麼檢舉」被網狂酸

爸媽開車到台中訪友！女兒突開車門跳下　狂奔數百公尺「逆向上匝道」

國際熱門新聞

阿富汗副總統家裡被搜出1600萬現金　還有15條金條

塔利班捍衛「在美阿富汗資產」　採取一切法律行動解凍

Delta重症病患灌爆美國醫院　醫師：像ＷＷII

她激戰扭打「雙乳彈出」畫面曝光

歐洲議會討論對中國戰略　籲推進與台灣投資協定

鄰居晾內衣褲　她崩潰報警：勾引我老公

「英國楊丞琳」開口說中文！曝超愛看台灣節目

南韓房價失控飆漲！半地下房也租不起

美國撤軍影響新疆安全？　中國外交部：美軍不負責任

翁山蘇姬因健康因素未出庭 律師稱不是COVID-19

活活曬死2千神學士　阿富汗軍閥豪宅曝光

婚禮遇見前女友　新郎失控衝上前擁吻

饒舌歌手「金鍊植入頭骨」：別學我

專家憂：染新冠後遺症恐提早失智

更多熱門

相關新聞

阿富汗副總統家裡被搜出1600萬現金　還有15條金條

阿富汗副總統家裡被搜出1600萬現金　還有15條金條

極端組織塔利班以摧枯拉朽之勢，火速攻佔阿富汗全境之後，總統甘尼（Ashraf Ghani） 被媒體爆出帶著大批現金倉皇離境，相較之下副總統沙雷（Amrullah Saleh）則是率領殘部在龐吉夏河谷（Panjshir Valley）負隅頑抗，甚至數度擊退塔利班部隊。不過塔利班13日聲稱，在沙雷的家裡搜出600萬美元（約1.6億元新台幣），以及至少15條金條。

Delta重症病患灌爆美國醫院　醫師：像ＷＷII

Delta重症病患灌爆美國醫院　醫師：像ＷＷII

美國撤軍影響新疆安全？　中國外交部：美軍不負責任

美國撤軍影響新疆安全？　中國外交部：美軍不負責任

專家憂：染新冠後遺症恐提早失智

專家憂：染新冠後遺症恐提早失智

南韓文在寅下周訪美！BTS「伴隨出訪」

南韓文在寅下周訪美！BTS「伴隨出訪」

關鍵字：

阿富汗塔利班北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

眼眶泛紅跟媽媽說再見　土城資優生墜樓亡

電風扇冷氣「別猛吹這6部位」！專家警告：恐拉肚子

直擊／李炳輝菜市場復工賣唱　殘障補助遭取消「日賺500」妻嘆：好可憐

新生手冊挨酸「瞧不起交大？」　陽明學生會道歉了

她腰痠拖到腎爛！醫一插…「抹茶牛奶狂流」看傻

小吳整人「集體退好友IG追蹤」！　網怒指霸凌

獨／打完高端連衝3次急診　42歲客運司機猝死宿舍

最後身影曝！新竹母「遭26歲兒分屍4袋」

鄧佳華不離職了！合體連千毅直播

11家銀行放大「五倍券」！這幾家是十倍券　優惠大盤整

士林紙廠驚見火燒車　1女子已成焦屍

BY2妹Yumi爆「熱戀28歲男星」！

南投5.6地震　潛立方深水池狂搖

玉澤演牽女友約會「戴口罩還是被認出」

曾經吸迷妹舉牌守候！　豐原「興農牛莊」4年砍價1億再求售

更多

最夯影音

更多
許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好

許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好
確定合作！澎恰恰深夜現身詳談　連千毅興奮：澎哥將東山再起

確定合作！澎恰恰深夜現身詳談　連千毅興奮：澎哥將東山再起

吳宗憲二女兒出嫁！聽女婿喊爸　「我看起來比新郎年輕」叫憲哥就好XD

吳宗憲二女兒出嫁！聽女婿喊爸　「我看起來比新郎年輕」叫憲哥就好XD

員警見三寶婦闖紅燈回頭追車！離開下秒...騎士後女童沒安全帽

員警見三寶婦闖紅燈回頭追車！離開下秒...騎士後女童沒安全帽

苗栗男被7惡煞一路包抄砍殺！　受重傷衝畫室呼救：有人要殺我

苗栗男被7惡煞一路包抄砍殺！　受重傷衝畫室呼救：有人要殺我

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面