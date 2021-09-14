塔利班硬起來捍衛「在美阿富汗資產」　採取一切法律行動爭取解凍

▲塔利班發言人夏亨（Suhail Shaheen）表示，阿富汗會採取一切法律行動，爭取解除在美資產解凍。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

極端組織塔利班宣布在阿富汗建政之後，不僅積極尋求國際承認，面對國內百廢待興的情況，也一直對外尋求實質支援，塔利班發言人夏亨（Suhail Shaheen）13日表示，阿富汗政府將採取一切可能的法律行動，爭取解除美國對阿富汗央行的資產凍結。

在今年8月中的，阿富汗政府突然垮台的時候，引發外界質疑阿富汗央行的海外資產，是否會流入塔利班手中的疑慮，於是美國財政部祭出殺手鐧，透過美聯儲和美國銀行管理體系，將阿富汗的海外資產凍結，防止這些現金流入塔利班政權。

根據俄羅斯媒體《衛星通訊社》（Sputnik）報導，夏亨說，「我認為他們應該解除凍結，這是阿富汗人民的錢，我們有很多經濟問題，正因如此，這種凍結行為針對的是阿富汗人民。有必要這麼做。新政府將採取一切可能的法律措施」。

▲美國雖然灰頭土臉的離開阿富汗，但財政部長葉倫（Janet Yellen）祭出的金融戰殺招，還是讓塔利班不得不屈服。（圖／達志影像／美聯社）



「國際貨幣基金組織」所提供的數據指出，阿富汗央行的資產將近100億美元，相當於全國GDP的3分之1，其中大部分在美國，

目前已知的阿富汗央行資產，基本都是美元的外匯現金儲備，大約有3.62億美元；黃金儲備，價值約13億美元，大部分存在紐約聯邦儲備銀行；另有價值61億美元投資，主要是美國長期國債和短期國債。

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