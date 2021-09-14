台塑德州廠違反聯邦空汙法　支付7900萬達成民事和解

▲台塑德州康福特廠在2005年10月也曾發生爆炸意外，造成6名員工受傷。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

台塑德州廠多年前曾接連發生火警和爆炸案，造成多名員工有二至三級的嚴重灼傷，美國司法部13日宣布，台塑將因違反聯邦空汙法遭罰款285萬美元（台幣7900萬元），在民事告訴部分達成和解。

美國司法部在聲明稿中指出，台塑德州康福特（Point Comfort）工廠在2013年5月至2016年10月間，發生多起火警、爆炸和意外洩漏事故，造成多名員工二至三級嚴重灼傷，也有人吸入氯氣而受傷，因此被控違反20項聯邦「清潔空氣法案」（CAA）的規定，目前就民事告訴達成和解，台塑將支付285萬美元罰款。

司法部環境和天然資源的助理部長陶德金（Todd Kim）表示，「台塑一再未能遵守康福特廠園的化學事故預防規定，將員工、鄰里和環境置於嚴重危險之中。」台塑被要求更新其內部反應和個人保護計畫，防止員工受傷，並對其風險管理的執行進行第三方審核。

美國「清潔空氣法案」要求企業辨識其潛在危險、維護安全設施，並將意外洩漏的損害風險降至最低。《路透社》報導指出，這是台塑近年來第二次因汙染問題達成和解，該公司在2019年同樣因康福特廠的汙水排放問題達成民事和解。

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