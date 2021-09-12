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Ct值37！染疫女餐飲員工住萬華　中山某餐廳停業3天、禁內用至9／26

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、蔡炳坤、台北市教育局長曾燦金。（圖／北市府提供）

▲台北市副市長黃珊珊。（資料圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心12日公布，新增3例本土，分別為台北市、新北市和桃園市各1例，其中台北市為案16198，是一名北市20多歲女性，從事餐飲工作。台北市衛生局表示，目前正在調查案16198感染源和匡列接觸者，該個案Ct值超過30，職場於9月12日至9月14日停業3天並清消，恢復營業後暫停11天內用至9月26日。

指揮中心說明，今日新增3例本土個案，為2例男性、1例女性，年齡介於20多歲至70多歲，發病日介於9月7日至9月9日，個案分布為台北市、新北市及桃園市各1例；其中2例為已知感染源、1例關聯不明，衛生單位將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。

針對案16198，指揮中心提及，個案為一名台北市20多歲女性，是餐飲從業人員，感染源調查中。北市衛生局科長張惠美接受《東森新媒體ETtoday》訪問時表示，正在疫調釐清感染源及匡列接觸者中，個案分佈於萬華區，工作地位在中山，個案Ct值大於30，目前已住院治療；個案職場9月12日至9月14日停業3天並清消，復業後停止11天內用至9月26日。

台北市副市長黃珊珊則於臉書提及，今天有1例本土案例，但是Ct值已經高達37，可能就像那位國中生一樣都已經得過且產生抗體了，也許社區中還有些殘陽未被找出來過，還是被認定為新確診案例，北市依規定匡列、隔離，希望盡速找到感染源。

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