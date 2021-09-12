北市女餐廳員工Ct值37確診　麥當勞證實：林森三店已閉店消毒





▲麥當勞。（圖／資料照）

記者袁茵／台北報導

台北市12日新增1例確診個案，台北市衛生局疾管科長張惠美說明，該案居住在萬華區，工作地位於中山區，Ct值為37，目前正在釐清感染源和匡列接觸者。據了解，個案工作地為中山區的麥當勞林森三店，對此，麥當勞證實，11日接獲同仁確診後，已於第一時間撤離顧客、閉店消毒。

指揮中心說明，今日新增3例本土個案，為2例男性、1例女性，年齡介於20多歲至70多歲，發病日介於9月7日至9月9日，個案分布為台北市、新北市及桃園市各1例；其中2例為已知感染源、1例關聯不明，衛生單位將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。

針對案16198，指揮中心提及，個案為一名台北市20多歲女性，是餐飲從業人員，感染源調查中。北市衛生局科長張惠美接受《東森新媒體ETtoday》訪問時表示，正在疫調釐清感染源及匡列接觸者中，個案分佈於萬華區，工作地位在中山，個案Ct值37，目前已住院治療；個案職場9月12日至9月14日停業3天並清消，復業後停止11天內用至9月26日。

關於確診個案位於麥當勞林森三店，麥當勞向《東森新媒體ETtoday》證實，台灣麥當勞位於台北市林森北路、錦州街口的餐廳，9月11日晚間接獲員工通報確診新冠肺炎，餐廳第一時間立即撤離顧客，並閉店消毒。該餐廳已完成全店消毐，所有員工也配合疫調進行健康管理，確保環境安全及員工健康。