一碗130元↑網嫌貴！他問卦「甘泉魚麵」老饕推爆1點：很厲害

▲有網友發文「有沒有甘泉魚麵的八卦？」（圖／翻攝自Google Maps）

網搜小組／鄺郁庭報導

先前網上曾有鄉民發問「究竟台灣最好吃的拉麵到底是哪一家？」留言處則有人提到連鎖魚麵店「甘泉魚麵」。就有網友在PTT的Gossiping板上發文，說甘泉魚麵一碗約130～150元，湯頭種類很多，有時不知道要吃什麼，這家就是好選擇之一，不禁問卦「有沒有甘泉魚麵的八卦？」話題意外引發熱論。

這位網友文中表示，「甘泉魚麵，價格還算便宜，大概都130～150（元）左右，湯頭種類極多」，雖然口味偏鹹，但不失為一個想不到吃什麼時的好選擇，「有沒有甘泉魚麵的八卦？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，不少人卻紛紛搖頭，認為價格偏高有時卻吃不飽，「寧願吃小火鍋」、「大學我很愛，出社會後少吃了」、「20年前學生時期還在$120左右時常去吃」、「少數在新竹我也不會去的連鎖店」、「就麵類速食店，我覺得很方便」、「不難吃，可是後來覺得這個價格不如吃牛肉麵。」

▲不少人大推甘泉魚麵的湯頭種類多到驚人。（圖／翻攝自甘泉魚麵官網）

但份量問題卻引發不同說法，「我記得清大附近那家好像可以免費加麵」、「有的麵可以無限加，有的加一次，有的加麵要錢，有的可以飲料喝到飽，參差不齊」、「我這輩子還沒有吃完過一碗甘泉魚麵，量太多惹」、「無限加麵吃粗飽，大學時很愛。」

有網友則大推「甘泉魚麵」最大優點，就是湯頭口味很多，「算在一般日常麵店中，比較能吃到不同湯口味的」、「一次十幾種湯頭選擇，厲害」、「茄汁牛超好吃」、「算是高檔的台式拉麵」、「覺得不貴，口味也至少贏過很多同價位的台灣日式拉麵」、「還行啊！各種口味還不差，不然哪裡有酸菜白肉麵」、「吃了16年，以前最常吃經典羊，現在是茄汁牛。」

有老饕則是分析「甘泉魚麵」的爭議點，「創始店在逢甲商圈開的，創始店的料理、滷味都不錯吃，但早就收了」、「以前好吃，後來覺得普普，不同店的料有差」、「很奇怪，竹北那家好吃，台中的不好吃。吃一樣的麵味道完全不同」、「每家店煮起來味道都會不一樣超奇怪的。」