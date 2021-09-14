超辣外送員「下衣失蹤」露雪白長腿　甜笑迷暈眾人！本尊被神出了

▲「下衣失蹤」超辣穿搭引起網友關注。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

記者施怡妏／綜合報導

疫情期間，民眾三餐仰賴外送服務，導致越來越多人加入外送行列，一名辣妹貼出穿著外送員制服的照片，Oversize的上衣遮蓋住褲子，下衣失蹤的穿搭露出白皙大長腿，嬌羞的笑容讓人看了好心動，許多網友不禁直呼「戀愛了」、「我要外送！」

辣妹在臉書「外送員的奇聞怪事」發文，貼出自己跑熊貓外送的照片，與網友們打招呼，「嗨 大家好，首po，這疫情前拍的喔」。而照片中，她穿著粉紅色的制服，下衣失蹤的打扮，巧妙露出美腿，靠在外送機車旁，露出害羞的笑容，水汪汪的大眼睛，令人看一眼就心跳加速。

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貼文一出，引起網友暴動，「突然覺得熊貓衣服變好看了」、「以後每次看到是妳，外送就給1000塊小費」、「你的條件跑外送太可惜」、「我願化做大箱，受那500年風吹，500年日曬，500年雨淋，只求妳從車上綁我」、「我要申請換區」。

不過也有網友酸，「來騙讚的」、「需要我贊助褲子嗎」、「借衣服拍照」。她則正面回應，自己真的有在跑外送，「懂我辛苦的背後一面就知道，很多都不懂，大家都是外送員，為何要憤世忌俗～我今天也不偷不搶不騙呢，我還是做我自己」。

其中，有網友認出，這位辣妹就是先前爆紅的JKF女郎雪兒（Michelle），外型甜美，同時擁有前凸後翹的火辣身材，在FB及IG共累積超過60萬人追蹤，平時除了外拍、網拍等模特工作，也把外送員一職當做打工。