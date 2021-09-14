　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

超辣外送員「下衣失蹤」露雪白長腿　甜笑迷暈眾人！本尊被神出了

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

▲「下衣失蹤」超辣穿搭引起網友關注。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

記者施怡妏／綜合報導

疫情期間，民眾三餐仰賴外送服務，導致越來越多人加入外送行列，一名辣妹貼出穿著外送員制服的照片，Oversize的上衣遮蓋住褲子，下衣失蹤的穿搭露出白皙大長腿，嬌羞的笑容讓人看了好心動，許多網友不禁直呼「戀愛了」、「我要外送！」

辣妹在臉書「外送員的奇聞怪事」發文，貼出自己跑熊貓外送的照片，與網友們打招呼，「嗨 大家好，首po，這疫情前拍的喔」。而照片中，她穿著粉紅色的制服，下衣失蹤的打扮，巧妙露出美腿，靠在外送機車旁，露出害羞的笑容，水汪汪的大眼睛，令人看一眼就心跳加速。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，引起網友暴動，「突然覺得熊貓衣服變好看了」、「以後每次看到是妳，外送就給1000塊小費」、「你的條件跑外送太可惜」、「我願化做大箱，受那500年風吹，500年日曬，500年雨淋，只求妳從車上綁我」、「我要申請換區」。

不過也有網友酸，「來騙讚的」、「需要我贊助褲子嗎」、「借衣服拍照」。她則正面回應，自己真的有在跑外送，「懂我辛苦的背後一面就知道，很多都不懂，大家都是外送員，為何要憤世忌俗～我今天也不偷不搶不騙呢，我還是做我自己」。

其中，有網友認出，這位辣妹就是先前爆紅的JKF女郎雪兒（Michelle），外型甜美，同時擁有前凸後翹的火辣身材，在FB及IG共累積超過60萬人追蹤，平時除了外拍、網拍等模特工作，也把外送員一職當做打工。

►超低價！一家五口住礁溪兆品爽玩兩天

ET快訊
超辣外送員「下衣失蹤」露雪白長腿　本尊被神出了
3廠牌「最新死亡率數據」出爐　疫苗孤兒狂抖
獨／直擊「左撇子」又被抓了！　最重可判囚7年
韋禮安《中國好聲音》遭淘汰！　敗給22歲女星
超市「這款飲料」瓶蓋被裝防盜！　店員：常被偷喝
辣小三傳「吞吐照」給正宮　嗆人夫：她不濕才找我
只有今天！手搖飲「加1元多1杯」　茶品項任選

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

5張圖看懂「客庄券」怎麼用！登記發券時程、使用範圍一次看

前台大醫揭「Delta輕症化」4殘酷真相：太樂觀，我們已經被打臉了

一碗130元↑網嫌貴！他問卦「甘泉魚麵」老饕推爆1點：很厲害

宜蘭四結12樓高銅雕土地公整修峻工　祭拜發爐！信眾稱奇猛拍照

公認「好市多最雷物」秒撒滿地　店員1暖舉讓她哭了！網炸：全丟掉

超辣外送員「下衣失蹤」露雪白長腿　甜笑迷暈眾人！本尊被神出了

3廠牌「最新死亡率數據」出爐　疫苗孤兒狂抖：難道BNT最好？

憂孩子打BNT「誘發心肌炎」！專家揭1數據　曝解方：可降低風險

莫德納第二劑「這4類對象」打超過60%！一張圖看懂各族群施打率

朋友中秋買「沙茶醬」他納悶！網曝英文驚呆了：真的是烤肉醬

許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

確定合作！澎恰恰深夜現身詳談　連千毅興奮：澎哥將東山再起

吳宗憲二女兒出嫁！聽女婿喊爸　「我看起來比新郎年輕」叫憲哥就好XD

員警見三寶婦闖紅燈回頭追車！離開下秒...騎士後女童沒安全帽

苗栗男被7惡煞一路包抄砍殺！　受重傷衝畫室呼救：有人要殺我

阿婆買「普通小電扇」竟花4800元　請人組裝才知被坑！上網查才590元

女子怕拔智齒腫痛實測消炎妙招 手術前喝1.9公升鳳梨汁超有效！

不怕死？陸男颱風天划橡皮艇偷渡　頂著強風抵金門...1個月已累積4起

小貓懸掛看台...下秒「急墜20m」　他舉國旗神救援！全場球迷齊歡呼

5張圖看懂「客庄券」怎麼用！登記發券時程、使用範圍一次看

前台大醫揭「Delta輕症化」4殘酷真相：太樂觀，我們已經被打臉了

一碗130元↑網嫌貴！他問卦「甘泉魚麵」老饕推爆1點：很厲害

宜蘭四結12樓高銅雕土地公整修峻工　祭拜發爐！信眾稱奇猛拍照

公認「好市多最雷物」秒撒滿地　店員1暖舉讓她哭了！網炸：全丟掉

超辣外送員「下衣失蹤」露雪白長腿　甜笑迷暈眾人！本尊被神出了

3廠牌「最新死亡率數據」出爐　疫苗孤兒狂抖：難道BNT最好？

憂孩子打BNT「誘發心肌炎」！專家揭1數據　曝解方：可降低風險

莫德納第二劑「這4類對象」打超過60%！一張圖看懂各族群施打率

朋友中秋買「沙茶醬」他納悶！網曝英文驚呆了：真的是烤肉醬

桃猿「辣酷甜」浪LIVE人氣主播開球

基恩斯創辦人「身價1.06兆」成日本新首富！　員工年薪441萬稱霸全國

熬夜狂歡不怕隔天沒元氣！自備最新派對神器「啤酒＋蜆精」抽中豪禮再爽喝一年

日本再援台50萬劑AZ　總統府：難能可貴！印證真朋友情誼

重機具專用！威盛推Mobile360重型設備安全系統　極端環境工作更安全

慎入！哈士奇暴衝遭撞翻2圈「跑回來看戲」　車凹大洞慘痛賠償曝

工黨主席父子共諜案緩刑定讞　民進黨團：違反國民情感

窗外就是海！台東無菜單原住民料理　豬肋排搭樹豆鳳梨醬酸甜下肚

5張圖看懂「客庄券」怎麼用！登記發券時程、使用範圍一次看

扁傳簡訊怨「家門紙袋案」偵辦不力　黃偉哲交市警局究責

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

生活熱門新聞

醫推薦「第一劑」打這支疫苗：保護力最好

台灣泡麵霸主　老饕選出1帝3王

燙青菜給豆芽被負評！闆娘駁：是綠豆蛻變的菜

308萬人苦等莫德納第2劑　2類官員驚人施打率曝

爸媽「7月打莫德納」卻尷尬了　他傻眼：能重排AZ？

即／長榮機師染Delta還聚餐遭開除　空姐三採結果出爐

500元「客庄券2.0」完整方案出爐

中秋連假天氣出爐　2波有利颱風生成時間曝

新生手冊挨酸「瞧不起交大？」　陽明學生會道歉了

手機116GB空間不足！一查驚呆：它佔快60GB

打AZ全身痛爆！狂吞普拿疼都沒用　醫解答2關鍵

美女醫驚見「阿嬤的腳」滲出分泌物　家屬一句話逆轉

打XX疫苗被同事笑　醫搖頭勸世文獲讚爆

「打完AZ」80天後亡　醫：要疫苗負責到什麼時候？

更多熱門

相關新聞

外送員月薪上看10萬　網揭1致命傷遲疑了

外送員月薪上看10萬　網揭1致命傷遲疑了

現在有越來越多人都加入外送員的行列，雖然工作內容辛苦，不過多跑一些單的話，一個月就能賺比較多錢。就有網友發文表示，如果外送員拚一些，月薪10萬元應該不是問題，為什麼外送員的社經地位卻不如小職員？貼文曝光後，立刻引發網友熱烈討論。

不滿外送員按喇叭　他一路狂追持榔頭叫囂

不滿外送員按喇叭　他一路狂追持榔頭叫囂

北北基平台關閉「外送員上線仍有單」　釣出內行解答

北北基平台關閉「外送員上線仍有單」　釣出內行解答

客傳訊「我過11點吃素」催餐　網見時間：退單

客傳訊「我過11點吃素」催餐　網見時間：退單

輕熟女賣「原味按摩棒」　外送員慘淪「買家」

輕熟女賣「原味按摩棒」　外送員慘淪「買家」

關鍵字：

外送員雪兒外送員的奇聞怪事

讀者迴響

熱門新聞

眼眶泛紅跟媽媽說再見　土城資優生墜樓亡

醫推薦「第一劑」打這支疫苗：保護力最好

直播大走光！　女網紅「倒立一字馬」掉出奶

直擊／李炳輝菜市場復工賣唱　殘障補助遭取消「日賺500」妻嘆：好可憐

手搖飲「加1元多1杯」只有今天！

電風扇冷氣「別猛吹這6部位」！專家警告：恐拉肚子

台灣泡麵霸主　老饕選出1帝3王

她腰痠拖到腎爛！醫一插…「抹茶牛奶狂流」看傻

鄧佳華職位逆轉！連千毅諾讓他做這事

「最美主持人」李明璇當街遭呼巴掌　驚嚇宮縮

獨／打完高端連衝3次急診　42歲客運司機猝死宿舍

燙青菜給豆芽被負評！闆娘駁：是綠豆蛻變的菜

小吳整人「集體退好友IG追蹤」！　網怒指霸凌

南投妹遭輾肋斷刺心臟！27秒驚悚畫面曝

3個月存87萬！男嫌「女友賺28K太少」想分手

更多

最夯影音

更多
許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好

許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好
獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

確定合作！澎恰恰深夜現身詳談　連千毅興奮：澎哥將東山再起

確定合作！澎恰恰深夜現身詳談　連千毅興奮：澎哥將東山再起

吳宗憲二女兒出嫁！聽女婿喊爸　「我看起來比新郎年輕」叫憲哥就好XD

吳宗憲二女兒出嫁！聽女婿喊爸　「我看起來比新郎年輕」叫憲哥就好XD

員警見三寶婦闖紅燈回頭追車！離開下秒...騎士後女童沒安全帽

員警見三寶婦闖紅燈回頭追車！離開下秒...騎士後女童沒安全帽

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面