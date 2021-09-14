朋友中秋買「沙茶醬」他納悶！網曝英文驚呆了：真的是烤肉醬

▲友人烤肉買沙茶醬，讓原PO超問號「是我太落後還是朋友太超前？」（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

中秋連假倒數3天，但因為疫情關係，許多人只能無奈取消烤肉活動。就有網友貼出截圖，只見朋友抱怨「我本來連沙茶醬都買好了」，讓他一頭霧水「有人烤肉是沾沙茶醬？是我太落後還是朋友太超前？」貼文一出，留言處一句「你知道沙茶醬的英文是什麼嗎？」意外揭穿醬體真面目，讓不少人驚呼「長知識！」

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦「震驚！沙茶醬可以當烤肉醬？」只見友人傳訊息給他「X！我本來連沙茶醬都買好了」，看到這一句，原PO不禁滿頭問號「我想說他是在反串，一定是烤肉架都用大鐵鍋、食材改泡鐵鍋裡煮、烤肉醬都用沙茶醬，那就沙茶火鍋啊X！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO看到關鍵字「沙茶醬」，馬上滿頭問號。（圖／翻攝自PTT）

結果一問才發現，對方不僅是認真的，還直接拍實品給他看，「烤肉醬啊！懷疑啊！」「還全新未拆封。」這讓原PO看呆「等等？真的有人烤肉是沾沙茶醬？是我太落後還是朋友太超前？有八卦嗎？」

貼文一出，就有網友揭密，「你知道沙茶醬的英文是什麼嗎」、「它英文就是BBQ Sauce啊」、「南洋沙嗲醬改良來的，再朔源就到中東kebab烤肉去了。」實際查詢過後，會發現好幾牌沙茶醬的英文確實是「Barbecue Sauce」，也就是烤肉醬，讓原PO秒傻「真的噎！長知識……」還有人也驚呆，「不講我都不知道原來沙茶醬英文是BBQ醬」、「為啥不是hot pot sauce？！」

▲仔細看底下英文，確實印著「Barbecue Sauce」。（圖／翻攝自PTT）

貼文也意外掀起一波烤肉相關話題，「芝麻醬也可以啊」、「沙茶醬大概是台灣最神奇發明之一吧」、「我們家是用和風沙拉醬」、「你是沒吃過沙嗲喔」、「用沙茶醬才內行，先加蔥蒜辣椒，然後生肉醃進去3～5分鐘再烤，那肉味絕頂升天」、「沙茶+糖+花生粉變沙嗲啊」、「外面很多燒烤店都用沙茶醬當基底。」