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南台灣最大規模婦幼展9／17仍照辦　她氣炸：高雄人命不值錢？

▲親子,母子,散步,購物,孩童（圖／記者周宸亘攝）

▲南台灣最大規模的婦幼展9月17日至20日將在高雄舉辦。（圖／記者周宸亘攝）

記者賴文萱／高雄報導

北部爆發幼兒園群聚感染，原訂在南港展覽館登場的台北婦幼用品大展順延至年底，但經濟部仍執意於9月17至20日在高雄舉辦號稱南台灣最大規模的婦幼展，高雄市政府也同意辦理。高雄市議員陳若翠怒轟，來逛的幾乎都是孕婦及抵抗力最弱的嬰幼兒，市長陳其邁是覺得高雄防疫已經做到滴水不漏？還是高雄人的命不值錢？

新北幼兒園群聚Delta感染案，目前感染源仍不明，陳若翠指出，高雄已經有好幾次因為南北移動而發生確診案例，但經濟部仍執意9月17日起，要辦理稱南台灣最大規模的婦幼展。她質疑陳其邁沒有警惕，在傳播力更強的Delta變異病毒在北部擴散之際，還冒險准許有群聚風險的婦幼展舉辦，是對高雄的防疫太有信心嗎？

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▲▼高雄婦幼展照常舉辦，陳若翠：陳其邁勿逆時中砸了招牌。（圖／議員陳若翠提供）

▲高雄婦幼展照常舉辦，陳若翠：陳其邁勿逆時中砸了招牌。（圖／議員陳若翠提供）

陳若翠說，高雄市衛生局以「高雄展覽館是經濟部管轄的場域及業者有送審防疫計畫書」為由兩手一攤，對於萬一發生防疫破口責任歸屬問題未置一詞，在這個敏感時期仍心存僥倖，允許多達450家品牌設攤，簡直是拿市民的健康與生命安全開玩笑。

▲▼高雄婦幼展照常舉辦，陳若翠：陳其邁勿逆時中砸了招牌。（圖／議員陳若翠提供）

▲陳若翠表示，市府防疫不能兩套標準，尤其會來逛婦幼展的幾乎都是孕婦及嬰幼兒。（圖／議員陳若翠提供）

「高市府限制市民中秋節烤肉，但又無視大型活動潛藏的危機」，陳若翠直言，市府防疫不能兩套標準，尤其會來逛婦幼展的幾乎都是孕婦及嬰幼兒，嬰幼兒不但抵抗力比成人弱，也完全沒打過新冠疫苗，為了順應廠商就罔顧防疫，萬一事後傳出有人確診，責任是經濟部還是高雄市政府要扛？

陳若翠說，最怕的如果不幸發生大規模感染，不但疫情解封遙遙無期，已經備受打擊的經濟可能更會雪上加霜，請陳其邁要三思，硬要逆時中，最後很可能會砸了自己公衛專家的招牌。

▲▼2021高雄嬰兒與孕媽咪用品展將於09/17-09/20高雄展覽館登場。（圖／翻攝自上聯國際展覽官網）

▲2021高雄嬰兒與孕媽咪用品展將於09/17-09/20高雄展覽館登場，主辦單位官網宣導入場防疫規範。（圖／翻攝自上聯國際展覽官網）

主辦單位則在官網宣導防疫新生活、看展好心安，體溫超過37.5度禁止進入，並採取實聯制、全程戴口罩、禁止飲食，也需保持社交距離。另外，也提醒對於不適合戴口罩的嬰兒，建議使用推車「防風罩」，或請以具遮簾的嬰兒車、提籃防護飛沫，若未能配合相關防疫規範，將被婉拒入場參觀，因應嬰幼兒防疫安全，也建議勿攜帶6歲以下嬰幼兒入場。

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