陌生男主動加好友自稱同鄉　高雄女險遭情緒勒索匯10萬

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名林姓女子日前收到有陌生男子主動加她臉書好友，並藉著閒聊博取信任後，以投資為由要求她匯款到指定帳戶，所幸林女覺得有異，主動尋求警方協助，員警聽聞後，馬上告知她說：「這就是典型的網路交友詐騙，千萬別上當受騙！」

▲林姓女子日前遇到有陌生男子主動加她臉書好友，其實是詐騙集團找上門，所幸她驚覺有異到派出所詢問才免於被詐騙。（圖／記者吳世龍翻攝）

這名差點遭騙的42歲林姓女子，9日上午近10點左右，匆忙跑進林園分局中庄派出所，值班的員警見她神情慌張，且說話結結巴巴，立刻安撫她不安的情緒，接著請她慢慢敘述發生何事。

林女表示，約2星期前，突然有一名陌生男子主動加她的臉書好友，男子還自稱是福建的同鄉人，讓她倍感親切，二人越聊越開心，9日上午男子突然跟她表示自己有在做投資且獲利不錯，邀她一起投資，並要她匯款10萬元到指定帳戶，但林女覺得10萬元不是小數目，猶豫之時，男子竟已不繼續當朋友為由，情緒勒索她，讓她不知如何是好。

員警聽聞後，立刻告知她說：「這就是典型的網路交友詐騙，千萬別上當受騙！」因詐騙集團常以亂槍打鳥方式，在臉書隨意找人加好友，藉著聊天博取信任後，再以投資等方式為理由要求匯款，此時林女才恍然大悟，原來自己是遇到感情騙子，立刻消了匯款念頭。

►「時間對我們來說完全沒用！

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