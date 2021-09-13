貨車蓋黑布狂駛！「佛珠警長」神鼻聞出牛樟味　救回2顆百年奇木

▲2嫌開著貨車盜運牛樟木，不料，濃郁樹頭香露餡。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

璨樹颱風上周末來襲，各地嚴陣以待，但高雄一名42歲的莊姓貨車駕駛卻趁風災期間，假借疏濬工程名義，用挖土機偷挖2顆價值200萬的百年牛樟木。就在莊男載運過中，車子路過警局，恰巧被門外的「好鼻師」員警聞到車上散發濃郁樹頭香，警方察覺不對勁隨即展開偵辦，順利追緝到2嫌。

常戴佛珠破案的六龜分局桃源分駐所所長林卓材，被稱為「佛珠所長」，11日晚上因應璨樹來襲，正在執行強制撤離山區「保全戶」任務時，一輛21噸貨車突然往六龜方向呼嘯而過，他一聞到山間飄散的濃郁樹頭香察覺可疑，隨即通知下游的寶來所聯手攔檢，前後包抄。

▲▼2嫌開著貨車盜運牛樟木，不料，濃郁樹頭香露餡，遭到警方聯手攔檢。（圖／記者賴文萱翻攝）

當晚19時20分，就在台20線84公里處塔拉拉魯芙隧道旁產業道路，發現駕駛已逃離，現場只留下遭棄置的貨車，而車上載有2顆疑似國有林地珍貴樹種，隨後通知偵查隊協助偵辦。

經林務局辨識，查扣到的2顆樹頭皆為一級樹種牛樟木，長度及直徑各為1.2m*1.6m及2.5m*2.15m，且樹齡都超過百年以上，市價逾新台幣200萬元。

逃逸犯嫌經偵查隊幹員循線查知，32歲的凌姓貨車車主，職業是挖土機駕駛，載運贓物的42歲莊姓男子為貨車駕駛，2嫌經通知後到案說明。

▲莊嫌供稱在荖濃溪底疏濬時，因香味四溢，發現有2顆樹頭埋在溪底下，以為是風災所致的漂流木。（圖／記者賴文萱翻攝）

莊嫌供稱，10日上午11點多，他在桃源區台20線90.5公里處荖濃溪底疏濬時，因香味四溢，發現有2顆樹頭埋在溪底下，以為是風災所致的漂流木；11日下午4點多，莊嫌趁疏濬工程名義，用挖土機挖取準備載運至自宅。雖然凌嫌辯稱不知情，但全案將依違反森林法、竊盜等罪嫌函送橋頭地檢署偵辦，扣案2顆牛樟木由林務局六龜工作站領回保管。

六龜分局長許健基呼籲，珍貴樹種的漂流木均歸國有，拾獲載運都要相關機關認可才可搬離，而且不得用重機械載運或裁切。他強調，市政府公告撿拾的日期及河川範圍皆有限制，任意搬運可能違反森林法、水利法、刑法竊盜、侵占等罪責。

▲超狂「好鼻師」所長聞牛樟味追車逮山老鼠，一查不得了！價值200萬。（圖／記者賴文萱翻攝）