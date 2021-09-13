傳美考慮允許我代表處改名　陸：已向美方提出嚴正交涉

▲美國總統拜登。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

美媒日前報導，拜登政府正在認真考慮允許台灣在美國的代表機構「駐美國台北經濟文化代表處」﹙TECRO﹚，更名為「台灣代表處」(Taiwan Representative Office)。對此，大陸外交部13日表示，已就媒體報導的相關動向，向美方提出嚴正交涉，「美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，以實際行動履行美方有關承諾，停止任何形式的美台官方往來和提昇實質關係。」

大陸外交部發言人趙立堅指出，台灣問題是中美關係中最重要最敏感的核心問題，一個中國原則是中美關係的政治基礎，美方在《中美建交公報》中明確承諾，美國人民將同台灣人民保持文化、商務和其他非官方關係。

趙立堅提到，「中美元首9月10日通話時，拜登總統表示，美方從來無意改變一個中國政策，中方已就上述媒體報導的有關動向向美方提出嚴正交涉。」

趙立堅強調，美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，以實際行動履行美方有關承諾，停止任何形式的美台官方往來和提昇實質關係，包括不得將台灣駐美經文處更名為「台灣代表處」，停止向台獨分裂勢力發出錯誤信號，「美方應慎重處理涉台問題，以免嚴重損害中美關係和台海的和平穩定。」